星巴克中國回應4月起全國分批開放加盟：不實信息

內地社交平台上有消息稱，星巴克中國正式開放加盟，4月起全國分批開放，單店總投資約為110萬元人民幣至130萬元人民幣。不過，《界面新聞》引述星巴克中國回應稱，該消息為不實信息。

《經濟通通訊社21日專訊》