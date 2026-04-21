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21/04/2026 11:53

星巴克中國回應4月起全國分批開放加盟：不實信息

　　內地社交平台上有消息稱，星巴克中國正式開放加盟，4月起全國分批開放，單店總投資約為110萬元人民幣至130萬元人民幣。不過，《界面新聞》引述星巴克中國回應稱，該消息為不實信息。
《經濟通通訊社21日專訊》

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