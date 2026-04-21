微信支付：已接入韓星馬泰及斯里蘭二維碼支付系統

微信旗下微信公眾號「微信派」今日發文宣布，韓國ZeroPay、斯里蘭卡LANKAQR、泰國PromptPay、馬來西亞的DuitNow QR、新加坡SGQR+（帶NETS和微信支付logo）目前均已接入微信支付，可以直接於微信掃碼支付。五一期間，在韓國用微信掃ZeroPay收款碼，自動享超優驚喜匯率。
《經濟通通訊社21日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
21/04/2026 16:33
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