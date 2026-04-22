《駐京專電》習近平同莫桑比克總統會談：中莫經濟互補性強，合作前景廣闊

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國家主席習近平21日下午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的莫桑比克總統查波舉行會談。兩國元首一致同意將雙邊關係提升至新時代中莫命運共同體。習近平強調，中莫兩國經濟互補性強，合作前景廣闊。今年是中國「十五五」開局之年，中方願同莫方加強發展戰略對接，創新合作模式，探索基礎設施、能源礦產綜合開發合作新路，積極培育農業、新能源、數字經濟、人工智能等合作增長點，推動兩國務實合作高質量、可持續發展。



習近平指出，面對變亂交織的國際形勢，雙方要繼續在聯合國等機構內加強協調配合，團結協作，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，共同捍衛國際公平正義。中方將於今年5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，通過升級「綠色通道」等進一步擴大非洲輸華產品准入。中方願響應非洲國家呼聲，挖掘合作潛能，加強互利合作，助力非洲國家發展，共建新時代全天候中非命運共同體。



查波表示，莫方願同中方在相互尊重、相互信任基礎上增進團結友好，密切經貿、農業、能源等領域合作，共同開啟共建新時代莫中命運共同體新篇章。



*李強：穩步擴大兩國貿易規模，深化農漁業等合作*



國務院總理李強21日上午在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的莫桑比克總統查波。李強表示，中方願同莫方加強發展戰略對接，穩步擴大兩國貿易規模，深化農漁業、能源礦產、基礎設施建設等領域合作，幫助莫方延長產業鏈、提升附加值，將自身資源優勢更好轉化為發展動能。希望莫方用好中國對非洲建交國全面零關稅、「綠色通道」升級等政策，積極開拓中國市場。



李強說，中方支持有實力的中國企業赴莫投資，希望莫方提供穩定、可預期的營商環境，保障在莫中國企業、公民的安全和合法權益。雙方還要加強醫療、教育、文化、旅遊、防災減災等合作。當前國際形勢風雲變幻，中非作為好兄弟、好夥伴，應當更加緊密團結協作，積極落實四大全球倡議，維護公平正義，捍衛共同利益。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》