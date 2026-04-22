《港滬深通》港股總市值49.6萬億元，滬深103.4萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(21日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2402
|308
|1704
|41
|2889
|38
|H股總數
(隻)
|454
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17566
|309
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|494995
|705
|554169
|948
|478894
|403
|流通市值
(億元)
|-
|-
|532379
|695
|411149
|403
|平均PE
(倍)
|13.74
|30.12
|15.09
|10.09
|32.91
|9.19
|成交
百萬元
|205280
|1510781
|1375912
《經濟通通訊社22日專訊》
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