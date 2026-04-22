《兩岸關係》「大陸涉台措施是企圖以商逼政」？國台辦斥民進黨當局抹黑攻擊

在國務院台辦今日舉行的例行新聞發布會上，有記者提到，近日，台灣商業總會邀集島內旅行、旅館、食品等七大產業代表召開對大陸近期惠台政策看法的記者會，呼籲民進黨當局應以民生為重，不應將民生問題政治化，甚至犧牲基層群眾生存空間，但民進黨當局指「大陸涉台措施是企圖以商逼政」，促業界與其站在一起，共同要求大陸盡快與其展開協商。



*國台辦：民進黨當局應在促進兩岸交流合作上轉變態度*



國務院台辦發言人張晗對此表示，台灣商業總會及相關產業界表達的心聲，充分反映了近期發布的10項促進兩岸交流合作的政策措施，符合島內產業復甦需求，有利於解決經濟民生痛點。民進黨當局無視島內民意，無視台灣同胞利益福祉，對於大陸方面釋出的善意誠意和出台的惠台利民政策措施，只會一味抹黑攻擊，並借機進行政治操弄，妄想在不承認「九二共識」的情況下，恢復兩岸協商對話，這些慣用伎倆騙不了人，也不可能得逞，只會讓他們越來越站在島內主流民意的對立面。



張晗強調，交流融合是兩岸同胞的願望和福祉所在，兩岸同胞走親走近走到一起的大潮流，誰也阻擋不了。民進黨當局應停止政治操弄，順應民心所向和大勢所趨，在促進兩岸交流合作上轉變態度。

《經濟通通訊社22日專訊》