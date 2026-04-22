  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

22/04/2026 15:59

《行業數據》首季內地民航運輸總周轉量同比增近11%，旅客運輸量增6.5%

　　據《央視新聞》報道，從民航局了解到，2026年一季度，中國民航運輸生產取得良好開局，全行業完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為428億噸公里、2億人次、245.2萬噸，同比分別增長10.9%、6.5%、9.3%。其中，國際市場保持較快增長，國際航線客貨運輸量同比增速分別達10%和17.6%。
《經濟通通訊社22日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英國政壇地震，首相在國會「自證清白」

21/04/2026 17:19

大國博弈

美伊烏龍和美股值博率

20/04/2026 10:02

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區