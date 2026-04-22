《行業數據》首季內地民航運輸總周轉量同比增近11%，旅客運輸量增6.5%

據《央視新聞》報道，從民航局了解到，2026年一季度，中國民航運輸生產取得良好開局，全行業完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為428億噸公里、2億人次、245.2萬噸，同比分別增長10.9%、6.5%、9.3%。其中，國際市場保持較快增長，國際航線客貨運輸量同比增速分別達10%和17.6%。
《經濟通通訊社22日專訊》
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22/04/2026 15:59
據《央視新聞》報道，從民航局了解到，2026年一季度，中國民航運輸生產取得良好開局，全行業完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為428億噸公里、2億人次、245.2萬噸，同比分別增長10.9%、6.5%、9.3%。其中，國際市場保持較快增長，國際航線客貨運輸量同比增速分別達10%和17.6%。
《經濟通通訊社22日專訊》
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