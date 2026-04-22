《Ａ股行情》滬指午後升0.35%逼近4100點，創業板指漲逾1%

A股市場午後升幅稍擴，滬綜指升0.35%，報4099.32點，滬深300指數升0.47%，深成指揚0.96%，創業板指漲1.07%。上海B股升0.15%，深圳B股則跌0.09%。通信設備股升幅居前，影視娛樂、電信運營板塊領跌。
《經濟通通訊社22日專訊》
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22/04/2026 13:40
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