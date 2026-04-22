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AH股新聞

22/04/2026 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升0.52%突破4100點，逾一個月高

　　美國單方面延長與伊朗的停火協議，伊朗表示已收到美國願意結束海上封鎖的「若干跡象」，為兩國談判對話鋪路。市場情緒好轉，滬深股市低開高收，其中，滬綜指全日升0.52%報4106.26點，突破4100關，為3月12日以來收市新高。深成指亦收升1.3%，創業板漲1.73%創近11年新高。兩市全日成交額2.56萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增量1513億元或者6%。

　　盤面上，CPO概念爆發，板塊指數收漲4%；光模塊龍頭新易盛(深:300502)和中際旭創(深:300308)齊創歷史新高，前者收高7.6%，後者漲2.5%；同時，房地產板塊漲幅居前。《新華社》發表時評文章指出，內地樓市「金三銀四」暖意初顯，一系列信號表明，以一線及熱點二線城市「風向標」引領的房地產市場，正在積蓄築底回暖勢能。摩根大通亦稱，中國房地產市場可能走到了一個轉折點，從而將帶動中國股市跑贏其他新興市場。

　　另外，影視概念走弱，光線傳媒(深:300251)跌近7.8%；海運板塊持續弱勢，中遠海能(滬:600026)跌2.2%，招商輪船(滬:601872)挫5.9%。有消息指美方準備解除海上封鎖，國際油價聞訊下跌，A股石油板塊走低，中油工程(滬:600339)跌2.3%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004799.63+0.66　
上證指數4106.26+0.5210936.30
深證成指15177.29+1.3014661.60
創業板指3752.76+1.73　
科創501451.14+1.71　
B股指數271.28+0.571.65
深證B指1189.840.000.80

《經濟通通訊社22日專訊》

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