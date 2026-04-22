《香江策論－張憶東》從AI需求和美聯儲交接風波看美債配置價值

一、AI作為美國經濟發展的新動能，需要更加寬鬆的低利率環境



從GDP貢獻結構來看，AI相關產業的滲透率與邊際貢獻已攀升至歷史高位，與傳統經濟部門動能的持續下滑形成鮮明對比。作為經濟新動能的核心，AI產業當前正面臨高企融資成本的直接制約，新動能的成型與擴散高度依賴於持續的寬信用與低利率環境。若要確保美國經濟動能的平穩切換，需要貨幣政策向更加寬鬆的維度靠攏，為產業升級創造必要的金融條件。



二、美聯儲交接風波下，貨幣政策寬鬆能否被推動？



在特朗普政府低利率、高增長的主張下，美聯儲的獨立性正面臨壓力。政策寬鬆的充分條件或已具雛形。只要CPI保持在3.5%以下，沃什作為華爾街代言人與總統意志力執行者的合力將為寬鬆政策補充關鍵的充分條件，並建立起一個從白宮到美聯儲內部具有主導權的降息共識。



1. 美聯儲的交接風波



美聯儲交接情景一：特朗普大獲全勝，鮑威爾全退，降息周期開啟。



美聯儲交接情景二：特朗普派未取得絕對主導性，鮑威爾妥協（留任票委），則需要更多地考慮經濟情形。



儘管宏觀環境動蕩，美國經濟仍表現出超預期的韌性，目前正平穩跨入一個增速更具可持續性、更符合長期均衡水平的過渡區間。



經濟情景一：經濟軟著陸且通脹持續下行。美國核心PCE進一步向2%靠近，就業市場溫和放緩，美聯儲基於雙重使命主動放寬政策。此時，降息路徑清晰，十年期美債收益率有望下探至3.8%。



經濟情景二：韌性經濟與通脹黏性仍存。經濟維持2.4%以上的強勁增長，通脹未有顯著下行，美聯儲可能選擇「Pause for Longer」， 那麼美債持有成本尚可，同樣具備優質收益資產的配置價值。



2. 2026年FOMC投票權分布與決策邏輯



此外，美聯儲的政策走向必須通過12名票委的共識。在美聯儲交接情景二中，美聯儲內部可能分為三個陣營：1）激進寬鬆派 2）數據導向派 3）防禦性鷹派。只有當通脹走弱成為市場共識，情景二下的降息才具備可行性。達拉斯聯儲的研究表明，供給型油價衝擊或對通脹中長期影響有限。



三、中東局勢情景及美債配置建議



樂觀情形：中東衝突緩和，若相關各方達成階段性停火協議，霍爾木茲海峽恢復通航。布倫特原油預計將從110美元/桶上方快速回落至85-95美元區間，這將導致美國2026年Q3的整體CPI下行，為美聯儲貨幣政策開啟防禦性降息提供窗口，在此情形下，美債將迎來階段性牛市。 悲觀情形：中高烈度衝突及霍爾木茲海峽受阻若持續到年底或更長，油價長期維持在100美元以上，那麼，通脹黏性可能導致美聯儲內部僵持。屆時，美債波動率將處於高位，建議維持美債中性配置。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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