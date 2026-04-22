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22/04/2026 11:52

【聚焦人幣】財政部在港發155億元四個期限人民幣國債，利率介乎1.32%-2.08%

　　中國財政部今日在香港招標發行今年第二期共155億元（人民幣．下同）離岸人民幣國債，50億元兩年期、50億元三年期和45億元五年期增發債發行利率分別為1.32%、1.36%和1.50%，同時新發的10億元15年期發行利率為2.08%，較離岸主權債到期收益率曲線水平分別低約3個、5個、2個和10個基點。財政部指，本次發行受到投資者廣泛歡迎，認購倍數4.6倍。
《經濟通通訊社22日專訊》

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