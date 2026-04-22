抖音電商治理食安問題，近三個月協同相關部門拘31名疑犯

抖音電商安全與信任中心今日披露食品安全治理階段性進展指，針對任何觸碰食品安全底線的違法違規行為，平台一律「零容忍」。近三個月，經過前置識別和攔截，平台已累計處置違規達人帳號8087個、違規店舖1696家、封禁違規商品超7143個；同時，在過去一年中，平台基於食品領域相關線索，積極聯動相關部門推動落地打擊案件超10宗，共31名犯罪嫌疑人被採取刑事強制措施。



其中，「祥****生活坊」等不法商家通過切割等手段將豬肉假冒成牛肉，並通過多個帳號以「散養精選牛腩」等虛假標簽售賣，吸引消費者下單。2026年2月，平台協助相關部門查獲10名犯罪嫌疑人，搗毀生產銷售、倉儲、直播等窩點，並查扣假冒偽劣生鮮肉類。



另有不法商家製造假鴿子蛋，並在「得得***特產」、「萬萬***好貨」等店舖低價吸引消費者下單。經平台前置識別並抽檢發現，該鴿子蛋僅含有鵪鶉蛋成分，實際為鵪鶉蛋泡醋精冒充。上述商家銷售偽劣產品，2026年1月，平台協助相關部門落地抓獲2名犯罪嫌疑人。



此外，「漁****海產」、「明****舖子」等部分不良商家使用國產淡水虹鱒魚冒充挪威進口三文魚銷售，品種規格不符，新鮮度差。經平台核實，上述商家存在「嚴重虛假宣傳、劣質」等違規行為，平台已依據相關規則對商家採取包括並不限於店舖清退、商品封禁、扣除違約金、凍結貨款等處置。

《經濟通通訊社22日專訊》