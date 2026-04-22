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22/04/2026 16:20

《中國要聞》解放軍艦艇編隊完成西太平洋海域演訓，經與西水道返回

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 解放軍東部戰區133編隊完成西太平洋演訓
▷ 編隊經與西水道返回，該水道連接太平洋與東海
▷ 日本首相高市早苗向靖國神社供奉祭祀費，中方譴責

　　解放軍東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校表示，解放軍東部戰區組織133編隊完成西太平洋海域演訓活動，今日經與西水道返回，有效檢驗了部隊遠海作戰能力。

　　據了解，與西水道位於日本與那國島與西表島間，是連接太平洋和東海重要通道之一，而與西水道北方水域為釣魚台列嶼所在處。

　　此前133號艦艇編隊於4月19日過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動。徐承華當時表示，這是根據年度計劃組織的例行訓練，不針對特定國家和目標。橫當水道位於日本奄美大島與橫當島之間。

　　舷號133的「包頭艦」是052DL改進型導彈驅逐艦，為052D型的「加長型」，以適配反潛直升機。中央廣播電視總台中國之聲引述軍事專家宋曉軍指，以包頭艦為代表的052DL型導彈驅逐艦並非只這一點提升，「它其實是一艘用尖端科技武裝、能文能武的『航母帶刀侍衛』」，其X波段有源相控陣雷達基本沒有死角，可以為航母或者相關艦艇提供區域防空，全方位對來襲的無人機、導彈、飛機等進行搜索；同時艦上的64個垂直發射系統可防空、反導、反潛。

*高市向靖國神社供奉祭祀費，外交部：十分憤慨，嚴厲譴責*
　
　　另外，日本首相高市早苗繼昨日向靖國神社供奉祭品後，今日又向靖國神社供奉祭祀費。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上重申，日本涉靖國神社一系列消極動向，公然挑釁國際正義，粗暴踐踏人類良知。中方對上述惡行十分憤慨，嚴厲譴責。

　　郭嘉昆昨曾就事件批評，日方在靖國神社問題上的消極動向，實質是對自身罪責的逃避、對歷史公正的褻瀆、對被侵略國家的挑釁，更是對二戰勝利成果的挑戰。
《經濟通通訊社22日專訊》

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