天岳先進(02631)股東國材基金售逾581萬A股，套現4.8億人幣

天岳先進(02631)(滬:688234)公布，股東國材股權投資基金（濟南）合夥企業（有限合夥）詢價售股的每股售價82.32元人民幣，出售約581.5萬股A股，佔1.2%股權，涉約4.78億元人民幣。
該集團指，國材基金詢價售股合計收到有效報價47份，最終16家投資者獲配股份，而國材基金持股由6.01%降至4.81%。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現？你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇？ ► 立即投票
22/04/2026 08:48
天岳先進(02631)(滬:688234)公布，股東國材股權投資基金（濟南）合夥企業（有限合夥）詢價售股的每股售價82.32元人民幣，出售約581.5萬股A股，佔1.2%股權，涉約4.78億元人民幣。
該集團指，國材基金詢價售股合計收到有效報價47份，最終16家投資者獲配股份，而國材基金持股由6.01%降至4.81%。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現？你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇？ ► 立即投票
上一篇新聞︰22/04/2026 08:48 四川成渝（００１０７）去年接入充電槍突破１萬把，充電服務增…
下一篇新聞︰22/04/2026 08:48 國藥控股（０１０９９）附屬國藥一致首季盈利近３億人幣，跌１…
22/04/2026 09:23 【人行操作】人行６０億逆回購利率持平，淨投放５５億
22/04/2026 08:55 中鋁國際（０２０６８）首季新簽合同１１５億人幣，增加逾３４％
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N