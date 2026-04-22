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22/04/2026 08:48

四川成渝(00107)去年接入充電槍突破1萬把，充電服務增長62%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 四川成渝去年充電槍接入破1萬把，充電量逾1億度
▷ 充電服務次數超560萬次，年增61.58%
▷ 部分充電點位已錄得正向收益，單樁利用率持續優化

　　四川成渝高速公路(00107)(滬:601107)公布，昨天舉行資者關係活動，披露去年充電平台「蜀道暢充」接入充電槍突破1萬把，全年充電量突破1億度，提供充電服務超過560萬次，增長61.58%。目前單樁利用率及盈利模型仍處於優化階段，部分點位已錄正向收益。該集團依託高速公路路網資源構建差異化優勢，同時通過布局氫能、重卡換電等，形成綜合能源服務體系，區別於城市公共充電樁的單一競爭。

　　該集團指，去年因天邛高速完成施工、成樂高速擴容項目施工進入尾聲，建造服務成本相應減少，建造服務成本同時計入營業收入和營業成本，因此該下降對利潤總額不產生實質影響，但直接壓低營收規模。同時，城北高速公路收費權於去年9月到期，對營收形成一定影響。利潤逆勢增長主要得益自2024年以來系統推進的降本增效措施，包括優化養護管理、嚴控財務成本、提升資金使用效率等，推動盈利水平穩步提升。

　　該集團指，去年度淨資產收益率8.53%、總資產周轉率偏低，主要是由高速公路行業重資產、長周期、穩現金流的行業屬性決定的。集團核心資產為高速公路特許經營權，具有投資規模大、運營周期長、資產周轉天然偏緩特點；同時收入主要來源於通行費和建造服務，通行費受宏觀經濟、車流量、收費標準影響，建造服務受項目建設進度制約，也在一定程度上影響整體周轉效率。未來，該集團將繼續堅持穩健經營的原則，持續深化應用數字化手段運營管理，並拓展路衍經濟等多元化業務，以此不斷優化資產使用效率，促進綜合盈利能力的穩步提升。
《經濟通通訊社22日專訊》

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