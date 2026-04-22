《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(21日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|1964.11
|中天科技
|(600522)
|1482.03
|寒武紀
|(688256)
|1432.47
|亨通光電
|(600487)
|1329.07
|兆易創新
|(603986)
|1227.61
|瀾起科技
|(688008)
|1212.14
|生益科技
|(600183)
|1166.78
|芯原股份
|(688521)
|1029.68
|源杰科技
|(688498)
|1027.73
|工業富聯
|(601138)
|942.04
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|11943.16
|中際旭創
|(300308)
|5261.26
|天孚通信
|(300394)
|4345.81
|新易盛
|(300502)
|4011.77
|北方華創
|(002371)
|3051.49
|立訊精密
|(002475)
|2474.88
|東山精密
|(002384)
|2169.72
|勝宏科技
|(300476)
|2041.89
|天齊鋰業
|(002466)
|1673.39
|天賜材料
|(002709)
|1564.60
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社22日專訊》
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