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23/04/2026 10:40

《駐京專電》農業農村部：新生仔豬17個月來首降，生豬供求逐步改善、價格企穩

　　農業農村部副部長麥爾丹．木蓋提今日在國新辦新聞發布會上表示，針對生豬價格下行，農業農村部強化產能綜合調控，全國能繁母豬存欄量已連續9個月下降，今年3月，新生仔豬數量17個月後首次同比下降，生豬供求關係逐步改善，價格企穩。

　　據國家統計局數據，一季度豬牛羊禽肉產量2662萬噸，同比增長4.8%；牛奶產量922萬噸，增長3.4%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》

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