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AH股新聞

23/04/2026 14:16

《駐京專電》商務部、市監總局發布行動計劃，加快推進服務貿易標準化建設

　　商務部、市監總局印發《服務貿易標準化工作行動計劃（2026-2030年）》，稱要通過五年時間，提升全國服務貿易標準化工作能力，培育一批服務貿易標準化技術機構和引領團體，推動制定一批重點領域服務貿易標準，牽頭或參與制定一批服務貿易國際標準，服務貿易標準化水平明顯提升。

　　《行動計劃》提出20項具體舉措。其中提出，要以市場需求為導向，立足基礎通用、重點產業、國際合作、服務貿易數字化等方面，培育服務貿易重點領域中國標準品牌。推動政府頒布標準與市場自主制定標準協同發展、協調配套。

　　此外，將聚焦旅遊服務、航運貿易數字化、數字貿易、農業服務、入境消費等重點領域，加快標準研制和體系建設。做好先進適用國際標準的國內轉化，推動國際標準的制定與運用。

　　在標準國際化方面，依托服務貿易多雙邊合作機制等，深化與共建「一帶一路」國家，與金磚國家、上海合作組織等，以及自由貿易協定框架下的標準化交流與合作，推動中國標準海外應用。同時積極參與國際標準組織建設，打造一批重點領域國際標準化創新團隊。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》

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