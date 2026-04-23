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AH股新聞

23/04/2026 14:57

《Ａ股焦點》愛瑪科技跌停，首季淨利大降近七成

　　知名電動自行車龍頭企業--愛瑪科技(滬:603529)今日跌停，報25.96元(人民幣．下同)，最新市值225.31億元。

　　愛瑪科技昨晚(22日)公告，公司2026年第一季度實現營業收入50.82億元，同比下降18.45%；歸屬於上市公司股東的淨利潤1.96億元，同比下降67.57%；基本每股收益0.23元。

*新國標實施，原材料成本上升*

　　對於利潤大降，愛瑪科技解釋稱，行業標準變化導致產品原材料成本上升。公司階段性承擔部分成本壓力，疊加短期銷量波動與剛性費用支出，當期利潤受到影響。

　　據了解，新修訂的《電動自行車安全技術規範》（新國標）去年9月起實施，按舊標準生產的車型同年12月起全面禁售。新國標包含嚴格的車輛限塑規定，同時還要求企業為車輛增加智能化功能，車輛製造成本與終端售價因此提升。

　　日前市場機構奧維雲網發布數據顯示，今年首季內地電動兩輪車累計銷量同比跌17.1%至1209.51萬輛。雅迪(01585)、愛瑪、台鈴三大行業巨頭首季市佔率分別為25.3%、21.9%及11.6%，其中愛瑪逆勢增長1.8個百分點，雅迪及台鈴分別下滑2.1及0.8個百分點。
《經濟通通訊社23日專訊》

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