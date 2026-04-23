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23/04/2026 13:53

《打擊貪腐》交通銀行授信審批部原副總經理胡曉冰涉受賄被「雙開」

　　據中央紀委國家監委網站通報，交通銀行授信審批部原副總經理胡曉冰嚴重違紀違法問題，經中央紀委國家監委駐交通銀行紀檢監察組、上海市浦東新區監委對立案審查調查，胡曉冰嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大、十九大乃至二十大後仍不收斂、不收手、不知止，性質嚴重，影響惡劣，決定給予胡曉冰開除黨籍、政務開除處分；收繳其違紀違法所得；其涉嫌犯罪問題由上海市浦東新區監委移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

　　經查，胡曉冰違反政治紀律，串供、偽造、轉移隱匿證據，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項，利用職權和職務影響在職務調整、職工錄用中為他人謀取利益；違反廉潔紀律，違規借用管理和服務對象大額錢款、住房，違規從事營利活動，擁有非上市公司股份；違反工作紀律，違規干預和插手市場經濟活動；利用職務便利及職權、地位形成的便利條件為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

　　胡曉冰長期在交通銀行系統任職，曾任交行南陽分行行長，河南省分行行長助理、副行長等職。2025年，交行系統內多名幹部被查，包括山西省分行副行長趙秀軍、浙江省分行原資深專家屠糧鋼等，胡曉冰亦在同年10月任上被查。
《經濟通通訊社23日專訊》

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