  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

23/04/2026 10:55

【聚焦數據】廣州市首季GDP同比增長6%，工業增加值、消費均增逾6%

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 廣州市首季GDP同比增6%至7988.88億元人民幣
▷ 工業增加值增6.5%，社會消費品零售總額增6.6%
▷ 固定資產投資增9.8%，工業及技改投資各增8.5%、24.5%

　　廣州市統計局公布一季度廣州經濟運行情況。根據廣東省地區生產總值統一核算結果，一季度，全市實現地區生產總值7988.88億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長6%，增速高於全國水平的5%，比去年全年提升2個百分點。

　　其中，第一產業增加值同比增長4.2%，第二產業增加值同比增長5.8%，第三產業增加值同比增長6.1%。總體看，全市經濟運行回升向好、起步有力、實現「開門紅」。

　　具體來看，工業生產加快恢復。全市規模以上工業增加值同比增長6.5%，增速比去年全年提升5.3個百分點。農業生產平穩增長，全市農林牧漁業實現總產值107.04億元，同比增長4.8%。全市規模以上服務業實現營業收入同比增長10.6%，增速比去年提升2.7個百分點。

*社會消費品零售總額同比增6.6%，固投增9.8%*

　　另外，商品消費潛力激發，全市實現社會消費品零售總額3092.17億元，同比增6.6%，增速比去年全年提升1.1個百分點。分消費類型看，餐飲收入增長6.1%，其中限額以上網上餐費收入增長23.2%。分業態看，網絡消費熱度不減，限額以上實物商品網上零售額增長14.1%。

　　至於固定資產投資向新向優，全市固定資產投資同比增長9.8%。其中，工業投資增長8.5%，技改投資增長24.5%。產業投資為「兩業融合」蓄勢聚能，高技術服務業、高技術製造業投資均增長20%以上；數字經濟兩大核心行業，信息軟件技術服務業、計算機電子通信設備製造業投資均增長40%以上。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現？你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火55天，五角大樓炒海軍部長，此前陸軍參...

23/04/2026 09:23

中東戰火

擴張了土地，失去了世界：以色列的困境

22/04/2026 19:00

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區