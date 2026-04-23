特斯拉FSD入華再推遲，預期第三季度獲得全面批准

特斯拉再次推遲其最先進輔助駕駛功能FSD入華計劃，高管周三（22日）在財報電話會議上表示，FSD在中國仍未獲全面批准，預計第三季度將獲批。FSD仍需持續的人工監控。
此前特斯拉CEO馬斯克預計最快今年2月獲商業許可，雖一年多前已獲部分批准並啟動試點測試，但全國範圍內推出仍未實現。不過，FSD最近在荷蘭獲一項關鍵批准，利於其在歐洲加速推廣該技術。
《經濟通通訊社23日專訊》
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23/04/2026 15:31
特斯拉再次推遲其最先進輔助駕駛功能FSD入華計劃，高管周三（22日）在財報電話會議上表示，FSD在中國仍未獲全面批准，預計第三季度將獲批。FSD仍需持續的人工監控。
此前特斯拉CEO馬斯克預計最快今年2月獲商業許可，雖一年多前已獲部分批准並啟動試點測試，但全國範圍內推出仍未實現。不過，FSD最近在荷蘭獲一項關鍵批准，利於其在歐洲加速推廣該技術。
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