《神州能源》內地首季發電裝機容量39.6億千瓦，同比增長15.5%

國家能源局今日發布1-3月份全國電力統計數據。截至3月底，全國累計發電裝機容量39.6億千瓦，同比增長15.5%。其中，太陽能發電裝機容量12.4億千瓦，同比增長31.3%；風電裝機容量6.6億千瓦，同比增長22.4%。1-3月份，全國發電設備累計平均利用703小時，比上年同期降低66小時。

《經濟通通訊社23日專訊》