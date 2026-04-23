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AH股新聞

23/04/2026 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.32%止三連升，兩市成交超2.8萬億

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.32%報4093.25點，終止三連升
▷ 兩市成交額2.8萬億元，近3800隻個股下跌
▷ 石油板塊漲2.3%，綠電概念股午後拉升

　　滬深股市今日震盪調整，滬指收低0.32%止步三連升，收報4093.25點，四千一得而復失；深成指也跌0.88%，創業板指挫0.87%。成交明顯放量，兩市全日成交額突破2.8萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日大增2447億元或者9.6%，亦為一個半月以來高位；個股方面，兩市近3800隻個股下調，中際旭創(深:300308)盤中總市值站上萬億，全日收升1.2%。

　　分析指，近期A股震盪上行，核心在於流動性、政策、基本面與外部環境四重積極因素共振；今日獲利盤拋壓引發指數震盪，但中期向好邏輯未變。

　　從板塊來看，有色金屬維持弱勢，中稀有色(滬:600259)跌停；金價下跌，曉程科技(深:300139)、招金黃金(深:000506)均跌5.7%。受美伊和平談判乏進展影響，布蘭特原油價格維持在每桶100美元上方，油價連續第四個交易日上升。A股石油板塊漲2.3%，中國石油(滬:601857)升3.2%。

　　另外，綠電概念午後快速拉升，華電遼能(滬:600396)、節能風電(滬:601016)紛紛漲停。中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關於更高水平更高質量做好節能降碳工作的意見》，明確提出要大力發展非化石能源和新型儲能，加快建設新型電力系統，創新發展綠電直連、智能微電網等業態，促進綠色電力消納，推動新增清潔能源發電量逐步覆蓋全社會新增用電需求。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004786.33-0.28　
上證指數4093.25-0.3212344.00
深證成指15043.45-0.8815701.00
創業板指3720.25-0.87　
科創501432.59-1.28　
B股指數269.87-0.521.71
深證B指1192.04+0.180.71

《經濟通通訊社23日專訊》

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