北京控股(00392)附屬燕京惠泉啤酒首季盈利822萬人幣，升30%，收入升逾6%

北京控股(00392)公布，附屬公司福建省燕京惠泉啤酒(滬:600573)截至3月31日止第一季盈利約822.4萬元（人民幣．下同），升30.2%。



該集團指，燕京惠泉啤酒首季營業收入1.5億元，升6.6%，稅前溢利971萬元，升10.2%，而於3月底，總負債約3.47億元，跌8.5%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社23日專訊》