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23/04/2026 08:42

思派健康(00314)5173萬人幣售北京4間藥房及供應鏈業務，料利潤4914萬人幣

　　思派健康(00314)公布，以5173萬元（人民幣．下同）出售思派致合科技（廣州）100%股權予大參林(滬:603233)，料利潤約4914萬元。

　　該集團指，思派致合科技（廣州）目前於北京市及湖北省經營4間藥房，並經營一項供應鏈業務，為全國各地的藥房提供服務，去年虧損930萬元，而出售可聚焦商業醫療保險及健康管理業務，出售所得料用作一般營運資金。
《經濟通通訊社23日專訊》

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