《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(22日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|2813.95
|紫金礦業
|(601899)
|2573.31
|亨通光電
|(600487)
|2027.71
|瀾起科技
|(688008)
|1490.23
|寒武紀
|(688256)
|1418.43
|源杰科技
|(688498)
|1372.12
|中微公司
|(688012)
|1277.12
|兆易創新
|(603986)
|1127.53
|生益科技
|(600183)
|1094.34
|中天科技
|(600522)
|1041.44
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|9563.03
|新易盛
|(300502)
|6391.30
|中際旭創
|(300308)
|6267.44
|天孚通信
|(300394)
|3207.38
|立訊精密
|(002475)
|3179.40
|勝宏科技
|(300476)
|2117.11
|英維克
|(002837)
|2050.54
|北方華創
|(002371)
|2028.00
|浪潮信息
|(000977)
|1991.59
|東山精密
|(002384)
|1855.00
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社23日專訊》
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