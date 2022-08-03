《經濟通通訊社３日專訊》歸創通橋－Ｂ（０２１９０）於市前９：３０ａｍ錄得１手
１４５﹒４萬股市前交易，每股造９﹒７５元，較上日收市價低３﹒８５％，涉資
１４１７﹒６５萬元。
歸創通橋－Ｂ現價無升跌，報１０﹒１４元；成交３７７﹒４萬股，成交金額
３６７９﹒６５萬元，主動買沽比率。（ｒｗ）
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03/08/2022 09:31
《大手成交》歸創通橋－Ｂ一手１４５萬股市前交易，涉１４１８萬
《經濟通通訊社３日專訊》歸創通橋－Ｂ（０２１９０）於市前９：３０ａｍ錄得１手
１４５﹒４萬股市前交易，每股造９﹒７５元，較上日收市價低３﹒８５％，涉資
１４１７﹒６５萬元。
歸創通橋－Ｂ現價無升跌，報１０﹒１４元；成交３７７﹒４萬股，成交金額
３６７９﹒６５萬元，主動買沽比率。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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