《經濟通通訊社３日專訊》海天國際（０１８８２）於９：３３ａｍ錄得１手５３﹒７萬股
交叉盤，每股造１８﹒８１元，較上日收市價高０﹒０５％，涉資１０１０﹒１萬元。
海天國際現價升０﹒５３％，報１８﹒９元；成交５５﹒６６萬股，成交金額
１０４７﹒１４萬元，主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入７﹒５６萬元。（ｒｗ）
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03/08/2022 09:34
《大手成交》海天國際一手約５４萬股交叉盤，涉資１０１０萬元
《經濟通通訊社３日專訊》海天國際（０１８８２）於９：３３ａｍ錄得１手５３﹒７萬股
交叉盤，每股造１８﹒８１元，較上日收市價高０﹒０５％，涉資１０１０﹒１萬元。
海天國際現價升０﹒５３％，報１８﹒９元；成交５５﹒６６萬股，成交金額
１０４７﹒１４萬元，主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入７﹒５６萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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