《中概異動》阿里（０９９８８）升近５％，報９１﹒０５元

《經濟通通訊社３日專訊》阿里（０９９８８）升４﹒６％，報９１﹒０５元，較ＡＤＲ收

市高出０﹒１９％，最高價９１﹒４５元，最低價９０﹒１５元；成交４３７﹒９７萬股，成交

金額３﹒９７億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入３３４４﹒６７萬元。現時最大

淨被動買入券商為美銀，金額１４９７﹒４１萬元，加權平均成交價９０﹒６６３元；現時最大

淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１２５２﹒５２萬元，加權平均成交價９０﹒７６元

。

現時，恒生指數報１９９０６，升２１６點或１﹒１％；恒生中國企業指數報６７９４，升

９２點或１﹒３７％；恒生科技指數報４２９２，升９８點或２﹒３４％；主板成交７３﹒９４

億元。

上證綜合指數報３２１５，升２９點或０﹒９３％，成交３３９﹒７億元人民幣。

深證成份指數報１２２８９，升１６９點或１﹒４％，成交２５３﹒２５億元人民幣。



基本資料

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現價 ９１﹒０５０ 變動 ＋４﹒６０％

最高價 ９１﹒４５０ 最低價 ９０﹒１５０

成交股數 ４３７﹒９７萬股 成交金額 ３﹒９７億

１０天平均 ９６﹒９０５ 歷史波幅％ ５１﹒７２４

２０天平均 １０２﹒７４２ 加權平均價 ９０﹒６６９

５０天平均 １０３﹒１７４ ＲＳＩ１４ ３７﹒７０８

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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入３３４４﹒６７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ９１﹒０５ ＋４﹒６０

騰訊（００７００） ３０２﹒００ ＋２﹒３７

快手（０１０２４） ７９﹒４５ ＋３﹒８６

小米（０１８１０） １１﹒８６ ＋２﹒０７

理想汽車（０２０１５） １３５﹒９０ ＋２﹒１０

美團（０３６９０） １７９﹒１０ ＋１﹒６５

京東集團（０９６１８） ２３４﹒６０ ＋２﹒８０

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８４﹒６０ ＋３﹒４２

小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒１５ ＋０﹒７６

百度（０９８８８） １３０﹒６０ ＋１﹒４０

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（ｅｄ）

