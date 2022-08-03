《中概異動》阿里（０９９８８）升近５％，報９１﹒０５元

《經濟通通訊社３日專訊》阿里（０９９８８）升４﹒６％，報９１﹒０５元，較ＡＤＲ收
市高出０﹒１９％，最高價９１﹒４５元，最低價９０﹒１５元；成交４３７﹒９７萬股，成交
金額３﹒９７億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入３３４４﹒６７萬元。現時最大
淨被動買入券商為美銀，金額１４９７﹒４１萬元，加權平均成交價９０﹒６６３元；現時最大
淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１２５２﹒５２萬元，加權平均成交價９０﹒７６元
。
現時，恒生指數報１９９０６，升２１６點或１﹒１％；恒生中國企業指數報６７９４，升
９２點或１﹒３７％；恒生科技指數報４２９２，升９８點或２﹒３４％；主板成交７３﹒９４
億元。
上證綜合指數報３２１５，升２９點或０﹒９３％，成交３３９﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２２８９，升１６９點或１﹒４％，成交２５３﹒２５億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ９１﹒０５０ 變動 ＋４﹒６０％
最高價 ９１﹒４５０ 最低價 ９０﹒１５０
成交股數 ４３７﹒９７萬股 成交金額 ３﹒９７億
１０天平均 ９６﹒９０５ 歷史波幅％ ５１﹒７２４
２０天平均 １０２﹒７４２ 加權平均價 ９０﹒６６９
５０天平均 １０３﹒１７４ ＲＳＩ１４ ３７﹒７０８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入３３４４﹒６７萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
阿里（０９９８８） ９１﹒０５ ＋４﹒６０
騰訊（００７００） ３０２﹒００ ＋２﹒３７
快手（０１０２４） ７９﹒４５ ＋３﹒８６
小米（０１８１０） １１﹒８６ ＋２﹒０７
理想汽車（０２０１５） １３５﹒９０ ＋２﹒１０
美團（０３６９０） １７９﹒１０ ＋１﹒６５
京東集團（０９６１８） ２３４﹒６０ ＋２﹒８０
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８４﹒６０ ＋３﹒４２
小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒１５ ＋０﹒７６
百度（０９８８８） １３０﹒６０ ＋１﹒４０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動