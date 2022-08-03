《異動股》商湯（０００２０）升近５％，報２﹒２７元

《經濟通通訊社３日專訊》商湯（０００２０）升４﹒６１％，報２﹒２７元，最高價
２﹒３３元，最低價２﹒２１元；成交１０３７﹒６１萬股，成交金額２３３３﹒７１萬元；主
動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１１４１﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為馬銀
證券香港，金額６６﹒８９萬元，加權平均成交價２﹒２３８元；現時最大淨被動賣出券商為花
旗環球金融亞洲，金額１２２﹒８３萬元，加權平均成交價２﹒２４１元。
現時，恒生指數報１９８８９，升１９９點或１﹒０１％；恒生中國企業指數報６７８８，
升８６點或１﹒２９％；恒生科技指數報４２８７，升９３點或２﹒２２％；主板成交
１０３﹒７１億元。
上證綜合指數報３２１２，升２５點或０﹒８２％，成交５３２﹒８５億元人民幣。
深證成份指數報１２２５０，升１３０點或１﹒０８％，成交３９２﹒５３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２﹒２７０ 變動 ＋４﹒６１％
最高價 ２﹒３３０ 最低價 ２﹒２１０
成交股數 １０３７﹒６１萬股 成交金額 ２３３３﹒７１萬
１０天平均 ２﹒３３５ 歷史波幅％ ６６﹒１９９
２０天平均 ２﹒３４６ 加權平均價 ２﹒２４９
５０天平均 ４﹒０７１ ＲＳＩ１４ ３３﹒４５９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１１４１﹒５６萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
商湯（０００２０） ２﹒２７０ ＋４﹒６１
瘋狂體育（０００８２） ０﹒２７０ 無升跌
金蝶國際（００２６８） １６﹒７２０ ＋１﹒８３
明源雲（００９０９） ６﹒７４０ ＋１﹒９７
暢捷通（０１５８８） ７﹒０００ ＋２﹒１９
亞信科技（０１６７５） １２﹒０８０ 無升跌
驢跡科技（０１７４５） ０﹒４１５ 無升跌
金山軟件（０３８８８） ２５﹒１００ ＋０﹒８０
赤子城（０９９１１） ２﹒３００ ＋４﹒５５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動