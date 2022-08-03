《異動股》商湯（０００２０）升近５％，報２﹒２７元

《經濟通通訊社３日專訊》商湯（０００２０）升４﹒６１％，報２﹒２７元，最高價

２﹒３３元，最低價２﹒２１元；成交１０３７﹒６１萬股，成交金額２３３３﹒７１萬元；主

動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１１４１﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為馬銀

證券香港，金額６６﹒８９萬元，加權平均成交價２﹒２３８元；現時最大淨被動賣出券商為花

旗環球金融亞洲，金額１２２﹒８３萬元，加權平均成交價２﹒２４１元。

現時，恒生指數報１９８８９，升１９９點或１﹒０１％；恒生中國企業指數報６７８８，

升８６點或１﹒２９％；恒生科技指數報４２８７，升９３點或２﹒２２％；主板成交

１０３﹒７１億元。

上證綜合指數報３２１２，升２５點或０﹒８２％，成交５３２﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１２２５０，升１３０點或１﹒０８％，成交３９２﹒５３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒２７０ 變動 ＋４﹒６１％

最高價 ２﹒３３０ 最低價 ２﹒２１０

成交股數 １０３７﹒６１萬股 成交金額 ２３３３﹒７１萬

１０天平均 ２﹒３３５ 歷史波幅％ ６６﹒１９９

２０天平均 ２﹒３４６ 加權平均價 ２﹒２４９

５０天平均 ４﹒０７１ ＲＳＩ１４ ３３﹒４５９

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股份狀態：主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１１４１﹒５６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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商湯（０００２０） ２﹒２７０ ＋４﹒６１

瘋狂體育（０００８２） ０﹒２７０ 無升跌

金蝶國際（００２６８） １６﹒７２０ ＋１﹒８３

明源雲（００９０９） ６﹒７４０ ＋１﹒９７

暢捷通（０１５８８） ７﹒０００ ＋２﹒１９

亞信科技（０１６７５） １２﹒０８０ 無升跌

驢跡科技（０１７４５） ０﹒４１５ 無升跌

金山軟件（０３８８８） ２５﹒１００ ＋０﹒８０

赤子城（０９９１１） ２﹒３００ ＋４﹒５５

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（ｅｄ）

