《異動股》半新股中國石墨升近１８％突破１０天線，報０﹒６元

《經濟通通訊社３日專訊》半新股中國石墨（０２２３７）升１７﹒６５％，報０﹒６元，

升穿１０天線（０﹒５６６元），最高價０﹒６２元，最低價０﹒５２元；成交４９０萬股，成

交金額２８３﹒２６萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１４７﹒３５萬元。現時

最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額４﹒２３萬元，加權平均成交價０﹒６０９元；現時

最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３２﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒５７８元。該

股一手１００００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面賺２７５０元。

現時，恒生指數報１９８１４，升１２５點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報６７６３，

升６１點或０﹒９１％；恒生科技指數報４２６６，升７２點或１﹒７３％；主板成交

１２６﹒１２億元。

上證綜合指數報３２０８，升２２點或０﹒７１％，成交６５８﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報１２２２２，升１０２點或０﹒８５％，成交４７２﹒７８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒６００ 變動 ＋１７﹒６５％

最高價 ０﹒６２０ 最低價 ０﹒５２０

成交股數 ４９０萬股 成交金額 ２８３﹒２６萬

１０天平均 ０﹒５６６ 歷史波幅％ －

２０天平均 － 加權平均價 ０﹒５７８

５０天平均 － ＲＳＩ１４ －

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１４７﹒３５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國石墨（０２２３７） ０﹒６００ ＋１７﹒６５

中國稀土（００７６９） ０﹒４９５ ＋２﹒０６

南方錳業（０１０９１） ０﹒９１０ ＋１﹒１１

中廣核（０１１６４） ０﹒８００ ＋２﹒５６

五礦資源（０１２０８） ２﹒２４０ ＋０﹒９０

贛鋒鋰業（０１７７２） ７０﹒７５０ ＋１﹒３６

金川國際（０２３６２） ０﹒８００ 無升跌

洛鉬（０３９９３） ３﹒７１０ 無升跌

金力永磁（０６６８０） ３４﹒２５０ ＋２﹒８５

天齊鋰業（０９６９６） ７８﹒０００ ＋０﹒９１

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（ｅｄ）

