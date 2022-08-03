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02237 中國石墨
即時 按盤價 升0.710 +0.140 (+24.561%)
大手異動

03/08/2022 09:41

《異動股》半新股中國石墨升近１８％突破１０天線，報０﹒６元

　　《經濟通通訊社３日專訊》半新股中國石墨（０２２３７）升１７﹒６５％，報０﹒６元，
升穿１０天線（０﹒５６６元），最高價０﹒６２元，最低價０﹒５２元；成交４９０萬股，成
交金額２８３﹒２６萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１４７﹒３５萬元。現時
最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額４﹒２３萬元，加權平均成交價０﹒６０９元；現時
最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３２﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒５７８元。該
股一手１００００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面賺２７５０元。
　　現時，恒生指數報１９８１４，升１２５點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報６７６３，
升６１點或０﹒９１％；恒生科技指數報４２６６，升７２點或１﹒７３％；主板成交
１２６﹒１２億元。
　　上證綜合指數報３２０８，升２２點或０﹒７１％，成交６５８﹒７３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２２，升１０２點或０﹒８５％，成交４７２﹒７８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒６００　變動　　　　＋１７﹒６５％
　　最高價　　　０﹒６２０　最低價　　　　　０﹒５２０
　　成交股數　　４９０萬股　成交金額　　２８３﹒２６萬
　　１０天平均　０﹒５６６　歷史波幅％　　　　　　　－
　　２０天平均　　　　　－　加權平均價　　　０﹒５７８
　　５０天平均　　　　　－　ＲＳＩ１４　　　　　　　－
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１４７﹒３５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國石墨（０２２３７）　　０﹒６００　＋１７﹒６５
　　中國稀土（００７６９）　　０﹒４９５　　＋２﹒０６
　　南方錳業（０１０９１）　　０﹒９１０　　＋１﹒１１
　　中廣核（０１１６４）　　　０﹒８００　　＋２﹒５６
　　五礦資源（０１２０８）　　２﹒２４０　　＋０﹒９０
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　７０﹒７５０　　＋１﹒３６
　　金川國際（０２３６２）　　０﹒８００　　　　無升跌
　　洛鉬（０３９９３）　　　　３﹒７１０　　　　無升跌
　　金力永磁（０６６８０）　３４﹒２５０　　＋２﹒８５
　　天齊鋰業（０９６９６）　７８﹒０００　　＋０﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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