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01928 金沙中國有限公司
即時 按盤價 跌17.640 -0.120 (-0.676%)
大手異動

03/08/2022 09:44

《異動股》金沙升逾３％突破２０天線，報１８﹒２６元

　　《經濟通通訊社３日專訊》金沙（０１９２８）升３﹒０５％，報１８﹒２６元，升穿２０
天線（１７﹒８４元），最高價１８﹒２６元，最低價１８﹒０４元；成交８０﹒０７萬股，成
交金額１４５０﹒２７萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３１３﹒１３萬元。現
時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額１２９﹒２５萬元，加權平均成交價１８﹒０９８元
；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額８８﹒９萬元，加權平均成交價１８﹒１１９
元。
　　珠澳聯防聯控澳方工作組公布，根據當前疫情形勢變化，今日傍晚６時起，珠澳恢復免隔離
通關，澳門往珠海須持２４小時核酸陰性證明。
　　自澳門出境前往珠海人員須提前通過健康珠海「小程序落實申報，入境珠海後主動向目的地
所在社區、單位、酒店報備，落實「３天２檢」，前３天原則上「兩點（居住點和工作點）一綫
」，不乘坐公交車等公共交通工具、不聚集、不聚餐。
　　鑑於拱北口岸舊廳封閉進行消防改造，新廳正在安裝設備，須延遲至８月５日早上６時投入
使用，通關健康管理措施與其他口岸保持一致，因此，澳門關閘口岸配合拱北口岸同步延遲至８
月５日早上６時恢復通關，期間出入境車道不受影響。
　　現時，恒生指數報１９８５１，升１６２點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６７７９，
升７７點或１﹒１６％；恒生科技指數報４２８６，升９２點或２﹒２１％；主板成交
１４７﹒８４億元。
　　上證綜合指數報３２０９，升２３點或０﹒７３％，成交７７６﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２３３，升１１３點或０﹒９３％，成交５４７﹒２２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１８﹒２６０　變動　　　　　　＋３﹒０５％
　　最高價　　　　１８﹒２６０　最低價　　　　　１８﹒０４０
　　成交股數　　８０﹒０７萬股　成交金額　　１４５０﹒２７萬
　　１０天平均　　１８﹒１８２　歷史波幅％　　　４６﹒４３９
　　２０天平均　　１７﹒８４０　加權平均價　　　１８﹒１１２
　　５０天平均　　１６﹒５４０　ＲＳＩ１４　　　５６﹒１２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３１３﹒１３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　　１８﹒２６０　＋３﹒０５
　　銀娛（０００２７）　　　　４６﹒５５０　＋１﹒３１
　　凱升控股（００１０２）　　　０﹒１７４　　　無升跌
　　新濠（００２００）　　　　　５﹒３３０　＋２﹒９０
　　信德集團（００２４２）　　　１﹒４２０　＋２﹒１６
　　澳博（００８８０）　　　　　３﹒１５０　＋２﹒２７
　　永利澳門（０１１２８）　　　５﹒０１０　＋１﹒６２
　　美高梅（０２２８２）　　　　４﹒１８０　＋１﹒４６
　　金界控股（０３９１８）　　　７﹒０６０　＋０﹒２８
　　ＤＹＮＡＭ（０６８８９）　　６﹒９００　－１﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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