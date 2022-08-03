《異動股》金沙升逾３％突破２０天線，報１８﹒２６元

《經濟通通訊社３日專訊》金沙（０１９２８）升３﹒０５％，報１８﹒２６元，升穿２０
天線（１７﹒８４元），最高價１８﹒２６元，最低價１８﹒０４元；成交８０﹒０７萬股，成
交金額１４５０﹒２７萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３１３﹒１３萬元。現
時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額１２９﹒２５萬元，加權平均成交價１８﹒０９８元
；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額８８﹒９萬元，加權平均成交價１８﹒１１９
元。
珠澳聯防聯控澳方工作組公布，根據當前疫情形勢變化，今日傍晚６時起，珠澳恢復免隔離
通關，澳門往珠海須持２４小時核酸陰性證明。
自澳門出境前往珠海人員須提前通過健康珠海「小程序落實申報，入境珠海後主動向目的地
所在社區、單位、酒店報備，落實「３天２檢」，前３天原則上「兩點（居住點和工作點）一綫
」，不乘坐公交車等公共交通工具、不聚集、不聚餐。
鑑於拱北口岸舊廳封閉進行消防改造，新廳正在安裝設備，須延遲至８月５日早上６時投入
使用，通關健康管理措施與其他口岸保持一致，因此，澳門關閘口岸配合拱北口岸同步延遲至８
月５日早上６時恢復通關，期間出入境車道不受影響。
現時，恒生指數報１９８５１，升１６２點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６７７９，
升７７點或１﹒１６％；恒生科技指數報４２８６，升９２點或２﹒２１％；主板成交
１４７﹒８４億元。
上證綜合指數報３２０９，升２３點或０﹒７３％，成交７７６﹒９５億元人民幣。
深證成份指數報１２２３３，升１１３點或０﹒９３％，成交５４７﹒２２億元人民幣。
基本資料
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現價 １８﹒２６０ 變動 ＋３﹒０５％
最高價 １８﹒２６０ 最低價 １８﹒０４０
成交股數 ８０﹒０７萬股 成交金額 １４５０﹒２７萬
１０天平均 １８﹒１８２ 歷史波幅％ ４６﹒４３９
２０天平均 １７﹒８４０ 加權平均價 １８﹒１１２
５０天平均 １６﹒５４０ ＲＳＩ１４ ５６﹒１２６
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３１３﹒１３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金沙（０１９２８） １８﹒２６０ ＋３﹒０５
銀娛（０００２７） ４６﹒５５０ ＋１﹒３１
凱升控股（００１０２） ０﹒１７４ 無升跌
新濠（００２００） ５﹒３３０ ＋２﹒９０
信德集團（００２４２） １﹒４２０ ＋２﹒１６
澳博（００８８０） ３﹒１５０ ＋２﹒２７
永利澳門（０１１２８） ５﹒０１０ ＋１﹒６２
美高梅（０２２８２） ４﹒１８０ ＋１﹒４６
金界控股（０３９１８） ７﹒０６０ ＋０﹒２８
ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ６﹒９００ －１﹒８５
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（ｅｄ）
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