《異動股》吉利汽車（００１７５）漲近６％，報１７﹒９６元

《經濟通通訊社３日專訊》吉利汽車（００１７５）升５﹒６５％，報１７﹒９６元，最高
價１７﹒９６元，最低價１７﹒２８元；成交１６８５﹒７９萬股，成交金額２﹒９８億元；主
動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒０４億元。現時最大淨被動買入券商為中信建投國
際証券，金額１２１８﹒５萬元，加權平均成交價１７﹒６３９元；現時最大淨被動賣出券商為
ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額１２７９﹒０９萬元，加權平均成交價
１７﹒６５８元。
現時，恒生指數報１９９１２，升２２２點或１﹒１３％；恒生中國企業指數報６８００，
升９８點或１﹒４８％；恒生科技指數報４３１１，升１１７點或２﹒８％；主板成交
２０１﹒７２億元。
上證綜合指數報３２０５，升１９點或０﹒６％，成交１０００﹒７８億元人民幣。
深證成份指數報１２２１９，升９９點或０﹒８２％，成交６９８﹒０５億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒９６０ 變動 ＋５﹒６５％
最高價 １７﹒９６０ 最低價 １７﹒２８０
成交股數 １６８５﹒７９萬股 成交金額 ２﹒９８億
１０天平均 １６﹒３９２ 歷史波幅％ ５７﹒１７６
２０天平均 １６﹒６２１ 加權平均價 １７﹒６５７
５０天平均 １６﹒０４８ ＲＳＩ１４ ６１﹒９７５
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股份狀態：主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒０４億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利汽車（００１７５） １７﹒９６ ＋５﹒６５
力勁科技（００５５８） １３﹒３６ ＋５﹒７０
億和控股（００８３８） １﹒９８ ＋０﹒５１
中升控股（００８８１） ４３﹒００ －１﹒１５
比亞迪（０１２１１） ２９１﹒８０ ＋１﹒６７
贛鋒鋰業（０１７７２） ７０﹒８５ ＋１﹒５０
理想汽車（０２０１５） １３５﹒２０ ＋１﹒５８
廣汽集團（０２２３８） ７﹒８４ ＋５﹒２３
長汽（０２３３３） １３﹒０８ ＋２﹒９９
小鵬汽車（０９８６８） ９２﹒９５ ＋０﹒５４
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（ｅｄ）
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