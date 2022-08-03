《異動股》舜宇光學科技升近３％突破２０天線，報１０９﹒８元

《經濟通通訊社３日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升２﹒５２％，報１０９﹒８元，

升穿２０天線（１０９﹒７４５元），最高價１１０﹒５元，最低價１０７﹒９元；成交

６４﹒６５萬股，成交金額７０６２﹒９３萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入

１８９１﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額５２９﹒８１萬元，加權

平均成交價１０９﹒２９７元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額５９４﹒２８萬

元，加權平均成交價１０９﹒２２２元。

現時，恒生指數報１９９１７，升２２８點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報６８０１，

升９９點或１﹒４８％；恒生科技指數報４３１０，升１１６點或２﹒７８％；主板成交

２０９﹒１９億元。

上證綜合指數報３２０７，升２１點或０﹒６７％，成交１０３１﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報１２２３０，升１１０點或０﹒９１％，成交７１７﹒０４億元人民幣。



基本資料

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現價 １０９﹒８００ 變動 ＋２﹒５２％

最高價 １１０﹒５００ 最低價 １０７﹒９００

成交股數 ６４﹒６５萬股 成交金額 ７０６２﹒９３萬

１０天平均 １０８﹒９９０ 歷史波幅％ ４６﹒０１７

２０天平均 １０９﹒７４５ 加權平均價 １０９﹒２４５

５０天平均 １１４﹒７３７ ＲＳＩ１４ ４８﹒２６２

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１８９１﹒８７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） １０９﹒８０ ＋２﹒５２

賽晶科技（００５８０） ２﹒３０ ＋１﹒３２

萬裕科技（００８９４） ０﹒７５ 無升跌

偉志控股（０１３０５） １﹒４０ ＋２﹒９４

高偉電子（０１４１５） １３﹒７８ ＋４﹒５５

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒２５ ＋１﹒６７

檳傑科達（０１６６５） ０﹒８２ 無升跌

匯聚科技（０１７２９） １﹒６４ ＋０﹒６１

瑞聲科技（０２０１８） １４﹒８８ ＋２﹒２０

威勝控股（０３３９３） ２﹒６７ ＋２﹒６９

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（ｅｄ）

