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09990 祖龍娛樂
即時 按盤價 跌4.220 -0.040 (-0.939%)
大手異動

03/08/2022 10:01

《異動股》祖龍娛樂（９９９０）跌近２％創新低，報４﹒４１元

　　《經濟通通訊社３日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）跌２％，報４﹒４１元，最低價
４﹒４１元，創上市新低，最高價４﹒５２元；成交７﹒３萬股，成交金額３２﹒８１萬元；主
動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出１４﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲
證券，金額４﹒４４萬元，加權平均成交價４﹒５１６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸
證券香港，金額３﹒３６萬元，加權平均成交價４﹒４８元。以現價計，該股暫連跌７日，累計
跌幅１７﹒５７％。
　　現時，恒生指數報１９８６８，升１７９點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６７８２，
升８０點或１﹒２％；恒生科技指數報４２９１，升９７點或２﹒３３％；主板成交
２６１﹒８２億元。
　　上證綜合指數報３１９９，升１３點或０﹒４２％，成交１２５９﹒４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１９０，升７０點或０﹒５８％，成交８６３﹒４２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　４﹒４１０　變動　　　　－２﹒００％
　　最高價　　　４﹒５２０　最低價　　　　４﹒４１０
　　成交股數　　７﹒３萬股　成交金額　　３２﹒８１萬
　　１０天平均　４﹒９８９　歷史波幅％　４５﹒４５０
　　２０天平均　４﹒９４８　加權平均價　　４﹒４９４
　　５０天平均　５﹒６３９　ＲＳＩ１４　２８﹒２４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出１４﹒４１萬元；暫連跌７
日，累計跌幅１７﹒５７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　４﹒４１　－２﹒００
　　中手游（００３０２）　　　　２﹒０２　＋０﹒５０
　　騰訊（００７００）　　　３０４﹒６０　＋３﹒２５
　　網龍（００７７７）　　　　１４﹒９４　　　無升跌
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　３﹒０７　＋４﹒７８
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒６０　－１﹒５０
　　心動公司（０２４００）　　１８﹒０２　＋０﹒４５
　　金山軟件（０３８８８）　　２５﹒２５　＋１﹒４１
　　友誼時光（０６８２０）　　　１﹒１５　－０﹒８６
　　網易（０９９９９）　　　１４２﹒１０　＋２﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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