《異動股》祖龍娛樂（９９９０）跌近２％創新低，報４﹒４１元

《經濟通通訊社３日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）跌２％，報４﹒４１元，最低價

４﹒４１元，創上市新低，最高價４﹒５２元；成交７﹒３萬股，成交金額３２﹒８１萬元；主

動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出１４﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲

證券，金額４﹒４４萬元，加權平均成交價４﹒５１６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸

證券香港，金額３﹒３６萬元，加權平均成交價４﹒４８元。以現價計，該股暫連跌７日，累計

跌幅１７﹒５７％。

現時，恒生指數報１９８６８，升１７９點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６７８２，

升８０點或１﹒２％；恒生科技指數報４２９１，升９７點或２﹒３３％；主板成交

２６１﹒８２億元。

上證綜合指數報３１９９，升１３點或０﹒４２％，成交１２５９﹒４億元人民幣。

深證成份指數報１２１９０，升７０點或０﹒５８％，成交８６３﹒４２億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒４１０ 變動 －２﹒００％

最高價 ４﹒５２０ 最低價 ４﹒４１０

成交股數 ７﹒３萬股 成交金額 ３２﹒８１萬

１０天平均 ４﹒９８９ 歷史波幅％ ４５﹒４５０

２０天平均 ４﹒９４８ 加權平均價 ４﹒４９４

５０天平均 ５﹒６３９ ＲＳＩ１４ ２８﹒２４１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出１４﹒４１萬元；暫連跌７

日，累計跌幅１７﹒５７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒４１ －２﹒００

中手游（００３０２） ２﹒０２ ＋０﹒５０

騰訊（００７００） ３０４﹒６０ ＋３﹒２５

網龍（００７７７） １４﹒９４ 無升跌

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０７ ＋４﹒７８

創夢天地（０１１１９） ４﹒６０ －１﹒５０

心動公司（０２４００） １８﹒０２ ＋０﹒４５

金山軟件（０３８８８） ２５﹒２５ ＋１﹒４１

友誼時光（０６８２０） １﹒１５ －０﹒８６

網易（０９９９９） １４２﹒１０ ＋２﹒２３

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（ｅｄ）

