《異動股》祖龍娛樂（９９９０）跌近２％創新低，報４﹒４１元

《經濟通通訊社３日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）跌２％，報４﹒４１元，最低價
４﹒４１元，創上市新低，最高價４﹒５２元；成交７﹒３萬股，成交金額３２﹒８１萬元；主
動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出１４﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲
證券，金額４﹒４４萬元，加權平均成交價４﹒５１６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸
證券香港，金額３﹒３６萬元，加權平均成交價４﹒４８元。以現價計，該股暫連跌７日，累計
跌幅１７﹒５７％。
現時，恒生指數報１９８６８，升１７９點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６７８２，
升８０點或１﹒２％；恒生科技指數報４２９１，升９７點或２﹒３３％；主板成交
２６１﹒８２億元。
上證綜合指數報３１９９，升１３點或０﹒４２％，成交１２５９﹒４億元人民幣。
深證成份指數報１２１９０，升７０點或０﹒５８％，成交８６３﹒４２億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒４１０ 變動 －２﹒００％
最高價 ４﹒５２０ 最低價 ４﹒４１０
成交股數 ７﹒３萬股 成交金額 ３２﹒８１萬
１０天平均 ４﹒９８９ 歷史波幅％ ４５﹒４５０
２０天平均 ４﹒９４８ 加權平均價 ４﹒４９４
５０天平均 ５﹒６３９ ＲＳＩ１４ ２８﹒２４１
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出１４﹒４１萬元；暫連跌７
日，累計跌幅１７﹒５７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒４１ －２﹒００
中手游（００３０２） ２﹒０２ ＋０﹒５０
騰訊（００７００） ３０４﹒６０ ＋３﹒２５
網龍（００７７７） １４﹒９４ 無升跌
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０７ ＋４﹒７８
創夢天地（０１１１９） ４﹒６０ －１﹒５０
心動公司（０２４００） １８﹒０２ ＋０﹒４５
金山軟件（０３８８８） ２５﹒２５ ＋１﹒４１
友誼時光（０６８２０） １﹒１５ －０﹒８６
網易（０９９９９） １４２﹒１０ ＋２﹒２３
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（ｅｄ）
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