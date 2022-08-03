《異動股》萬咖壹聯跌逾１３％創新低，報０﹒２６元

《經濟通通訊社３日專訊》萬咖壹聯（０１７６２）跌１３﹒３３％，報０﹒２６元，最低

價０﹒２５元，創上市新低，最高價０﹒２９元；成交４４﹒８萬股，成交金額１２﹒３５萬元

；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１２﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透

證券香港，金額１﹒４３萬元，加權平均成交價０﹒２９元。以現價計，該股暫連跌２日，累計

跌幅１４﹒７５％。

現時，恒生指數報１９８７６，升１８７點或０﹒９５％；恒生中國企業指數報６７８５，

升８３點或１﹒２５％；恒生科技指數報４２９４，升１００點或２﹒４％；主板成交

２６７﹒９４億元。

上證綜合指數報３１９８，升１２點或０﹒４％，成交１２８３﹒１９億元人民幣。

深證成份指數報１２１８３，升６３點或０﹒５３％，成交８７９﹒８９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２６０ 變動 －１３﹒３３％

最高價 ０﹒２９０ 最低價 ０﹒２５０

成交股數 ４４﹒８萬股 成交金額 １２﹒３５萬

１０天平均 ０﹒３０３ 歷史波幅％ ２４﹒４９９

２０天平均 ０﹒３１７ 加權平均價 ０﹒２７６

５０天平均 ０﹒３５７ ＲＳＩ１４ １８﹒２５０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１２﹒３５萬元；暫連跌２

日，累計跌幅１４﹒７５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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萬咖壹聯（０１７６２） ０﹒２６ －１３﹒３３

中國軟件國際（００３５４） ７﹒０７ ＋１﹒８７

民航信息（００６９６） １３﹒４６ ＋１﹒６６

偉仕佳杰（００８５６） ５﹒４２ ＋０﹒３７

新意網集團（０１６８６） ５﹒０３ ＋０﹒６０

飛思達科技（０１７８２） １﹒６３ 無升跌

艾伯科技（０２７０８） ２﹒２７ －５﹒４２

中國通號（０３９６９） ２﹒４４ ＋０﹒４１

萬國數據（０９６９８） ２８﹒５０ ＋９﹒８３

聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ５﹒２７ ＋１﹒９３

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（ｅｄ）

