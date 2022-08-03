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01762 萬咖壹聯
即時 按盤價 不變0.320 0.000 (0.000%)
大手異動

03/08/2022 10:02

《異動股》萬咖壹聯跌逾１３％創新低，報０﹒２６元

　　《經濟通通訊社３日專訊》萬咖壹聯（０１７６２）跌１３﹒３３％，報０﹒２６元，最低
價０﹒２５元，創上市新低，最高價０﹒２９元；成交４４﹒８萬股，成交金額１２﹒３５萬元
；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１２﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透
證券香港，金額１﹒４３萬元，加權平均成交價０﹒２９元。以現價計，該股暫連跌２日，累計
跌幅１４﹒７５％。
　　現時，恒生指數報１９８７６，升１８７點或０﹒９５％；恒生中國企業指數報６７８５，
升８３點或１﹒２５％；恒生科技指數報４２９４，升１００點或２﹒４％；主板成交
２６７﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３１９８，升１２點或０﹒４％，成交１２８３﹒１９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１８３，升６３點或０﹒５３％，成交８７９﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２６０　變動　　　　－１３﹒３３％
　　最高價　　　　０﹒２９０　最低價　　　　　０﹒２５０
　　成交股數　　４４﹒８萬股　成交金額　　　１２﹒３５萬
　　１０天平均　　０﹒３０３　歷史波幅％　　２４﹒４９９
　　２０天平均　　０﹒３１７　加權平均價　　　０﹒２７６
　　５０天平均　　０﹒３５７　ＲＳＩ１４　　１８﹒２５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１２﹒３５萬元；暫連跌２
日，累計跌幅１４﹒７５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬咖壹聯（０１７６２）　　　　　０﹒２６　－１３﹒３３
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒０７　　＋１﹒８７
　　民航信息（００６９６）　　　　１３﹒４６　　＋１﹒６６
　　偉仕佳杰（００８５６）　　　　　５﹒４２　　＋０﹒３７
　　新意網集團（０１６８６）　　　　５﹒０３　　＋０﹒６０
　　飛思達科技（０１７８２）　　　　１﹒６３　　　　無升跌
　　艾伯科技（０２７０８）　　　　　２﹒２７　　－５﹒４２
　　中國通號（０３９６９）　　　　　２﹒４４　　＋０﹒４１
　　萬國數據（０９６９８）　　　　２８﹒５０　　＋９﹒８３
　　聯易融科技－Ｗ（０９９５９）　　５﹒２７　　＋１﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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