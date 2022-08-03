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00558 力勁科技
即時 按盤價 升13.460 +0.020 (+0.149%)
大手異動

03/08/2022 10:09

《異動股》力勁科技升逾１０％突破２０天線，報１３﹒９２元

　　《經濟通通訊社３日專訊》力勁科技（００５５８）升１０﹒１３％，報１３﹒９２元，升
穿２０天線（１３﹒５３９元），最高價１３﹒９８元，最低價１２﹒６元；成交４８６﹒６８
萬股，成交金額６５２２﹒２２萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２７７９﹒３
萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２６﹒４４萬元，加權平均成交價
１３﹒３３８元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３２９﹒５萬元，加權平
均成交價１３﹒３６３元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１５﹒０４％。
　　現時，恒生指數報１９８５８，升１６８點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６７７６，
升７４點或１﹒１１％；恒生科技指數報４２８７，升９２點或２﹒２２％；主板成交
２９９﹒３億元。
　　上證綜合指數報３２０７，升２０點或０﹒６６％，成交１４３０﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２１，升１０１點或０﹒８３％，成交９７４﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１３﹒９２０　變動　　　　　＋１０﹒１３％
　　最高價　　　　　１３﹒９８０　最低價　　　　　１２﹒６００
　　成交股數　　４８６﹒６８萬股　成交金額　　６５２２﹒２２萬
　　１０天平均　　　１３﹒７０２　歷史波幅％　　　７１﹒９７２
　　２０天平均　　　１３﹒５３９　加權平均價　　　１３﹒４０１
　　５０天平均　　　１４﹒０６０　ＲＳＩ１４　　　５０﹒８２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２７７９﹒３萬元；暫連
升２日，累計升幅１５﹒０４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　力勁科技（００５５８）　　１３﹒９２　＋１０﹒１３
　　吉利汽車（００１７５）　　１８﹒１８　　＋６﹒９４
　　億和控股（００８３８）　　　２﹒０２　　＋２﹒５４
　　中升控股（００８８１）　　４２﹒４０　　－２﹒５３
　　比亞迪（０１２１１）　　２９４﹒２０　　＋２﹒５１
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７０﹒６０　　＋１﹒１５
　　理想汽車（０２０１５）　１３６﹒００　　＋２﹒１８
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒８２　　＋４﹒９７
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒０２　　＋２﹒５２
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９３﹒２０　　＋０﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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