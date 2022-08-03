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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升14.700 +0.580 (+4.108%)
大手異動

03/08/2022 10:11

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報１４﹒１元

　　《經濟通通訊社３日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒１６％，報１４﹒１元，最低
價１４﹒１元，創５２周新低，最高價１４﹒９６元；成交１０６１﹒２７萬股，成交金額
１﹒５４億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１９６８﹒１４萬元。現時最大淨被
動買入券商為摩根士丹利，金額９８７﹒９６萬元，加權平均成交價１４﹒５５７元；現時最大
淨被動賣出券商為摩根大通，金額８７３﹒５８萬元，加權平均成交價１４﹒５０１元。以現價
計，該股暫連跌４日，累計跌幅２４﹒０３％。
　　現時，恒生指數報１９８２８，升１３８點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報６７６４，
升６２點或０﹒９４％；恒生科技指數報４２７６，升８２點或１﹒９８％；主板成交
３０７﹒３８億元。
　　上證綜合指數報３２０４，升１８點或０﹒５８％，成交１４６７﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２０７，升８７點或０﹒７３％，成交９９８﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１４﹒１００　變動　　　　　－３﹒１６％
　　最高價　　　　　　１４﹒９６０　最低價　　　　１４﹒１００
　　成交股數　　１０６１﹒２７萬股　成交金額　　　　１﹒５４億
　　１０天平均　　　　１８﹒１９３　歷史波幅％　１１８﹒７３８
　　２０天平均　　　　２２﹒２３６　加權平均價　　１４﹒５２０
　　５０天平均　　　　２７﹒４１８　ＲＳＩ１４　　２４﹒４０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１９６８﹒１４萬元；暫
連跌４日，累計跌幅２４﹒０３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１４﹒１０　－３﹒１６
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒３１　－２﹒１２
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３３﹒７０　－３﹒４４
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒００　－０﹒６６
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒８９　－２﹒２０
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒６７　－３﹒２８
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒７８　－０﹒２９
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒２０　－１﹒２０
　　保利物業（０６０４９）　　　４２﹒６５　－２﹒１８
　　金科服務（０９６６６）　　　　９﹒９０　－２﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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