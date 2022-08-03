《異動股》滙景控股（０９９６８）升逾２４％，報０﹒２６元

《經濟通通訊社３日專訊》滙景控股（０９９６８）升２４﹒４％，報０﹒２６元，最高價
０﹒２６５元，最低價０﹒２１元；成交２﹒４億股，成交金額５７０９﹒０８萬元；主動買沽
比率６５：３５，資金淨主動買入１６４７﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證
券，金額２６﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒２３７元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈
市場服務，金額５８５﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒２３８元。
現時，恒生指數報１９８３２，升１４３點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報６７６６，
升６４點或０﹒９６％；恒生科技指數報４２７６，升８２點或１﹒９８％；主板成交
３１７﹒７６億元。
上證綜合指數報３２０２，升１６點或０﹒５２％，成交１５２４﹒３２億元人民幣。
深證成份指數報１２１９４，升７４點或０﹒６１％，成交１０３４﹒７５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２６０ 變動 ＋２４﹒４０％
最高價 ０﹒２６５ 最低價 ０﹒２１０
成交股數 ２﹒４億股 成交金額 ５７０９﹒０８萬
１０天平均 ０﹒６６０ 歷史波幅％ ７７８﹒６４４
２０天平均 １﹒２０３ 加權平均價 ０﹒２３８
５０天平均 １﹒５６９ ＲＳＩ１４ １４﹒７３７
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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１６４７﹒５８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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滙景控股（０９９６８） ０﹒２６０ ＋２４﹒４０
恒地（０００１２） ２７﹒０００ ＋０﹒９３
新地（０００１６） ９０﹒６５０ －０﹒４９
中海外（００６８８） ２０﹒４５０ －２﹒１５
龍湖（００９６０） ２５﹒０５０ －１﹒３８
潤地（０１１０９） ３１﹒０００ －１﹒９０
長實（０１１１３） ５４﹒２００ －０﹒３７
碧桂園（０２００７） ２﹒６８０ －１﹒４７
萬科企業（０２２０２） １４﹒２８０ －１﹒６５
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２４７ ＋１﹒６５
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（ｅｄ）
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