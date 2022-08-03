《異動股》滙景控股（０９９６８）升近２７％，報０﹒２６５元

《經濟通通訊社３日專訊》滙景控股（０９９６８）升２６﹒７９％，報０﹒２６５元，最
高價０﹒２７５元，最低價０﹒２１元；成交２﹒８億股，成交金額６７５７﹒１９萬元；主動
買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１９５７﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國
際證券，金額３１﹒５３萬元，加權平均成交價０﹒２４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創
盈市場服務，金額６２３﹒６萬元，加權平均成交價０﹒２４元。
現時，恒生指數報１９８４６，升１５６點或０﹒８％；恒生中國企業指數報６７７０，升
６８點或１﹒０３％；恒生科技指數報４２８１，升８７點或２﹒０８％；主板成交
３２８﹒６９億元。
上證綜合指數報３２０７，升２１點或０﹒６７％，成交１５７８﹒９８億元人民幣。
深證成份指數報１２２２２，升１０２點或０﹒８５％，成交１０６７﹒６１億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒２６５ 變動 ＋２６﹒７９％
最高價 ０﹒２７５ 最低價 ０﹒２１０
成交股數 ２﹒８億股 成交金額 ６７５７﹒１９萬
１０天平均 ０﹒６６０ 歷史波幅％ ７７８﹒６４４
２０天平均 １﹒２０３ 加權平均價 ０﹒２４１
５０天平均 １﹒５６９ ＲＳＩ１４ １５﹒１０９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１９５７﹒７２萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滙景控股（０９９６８） ０﹒２６５ ＋２６﹒７９
恒地（０００１２） ２７﹒０５０ ＋１﹒１２
新地（０００１６） ９０﹒７５０ －０﹒３８
中海外（００６８８） ２０﹒４５０ －２﹒１５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０００ －０﹒９９
龍湖（００９６０） ２５﹒０５０ －１﹒３８
潤地（０１１０９） ３１﹒０００ －１﹒９０
碧桂園（０２００７） ２﹒７００ －０﹒７４
萬科企業（０２２０２） １４﹒３２０ －１﹒３８
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２４８ ＋２﹒０６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動