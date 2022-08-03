《異動股》滙景控股（０９９６８）升近２７％，報０﹒２６５元

《經濟通通訊社３日專訊》滙景控股（０９９６８）升２６﹒７９％，報０﹒２６５元，最

高價０﹒２７５元，最低價０﹒２１元；成交２﹒８億股，成交金額６７５７﹒１９萬元；主動

買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１９５７﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國

際證券，金額３１﹒５３萬元，加權平均成交價０﹒２４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創

盈市場服務，金額６２３﹒６萬元，加權平均成交價０﹒２４元。

現時，恒生指數報１９８４６，升１５６點或０﹒８％；恒生中國企業指數報６７７０，升

６８點或１﹒０３％；恒生科技指數報４２８１，升８７點或２﹒０８％；主板成交

３２８﹒６９億元。

上證綜合指數報３２０７，升２１點或０﹒６７％，成交１５７８﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１２２２２，升１０２點或０﹒８５％，成交１０６７﹒６１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２６５ 變動 ＋２６﹒７９％

最高價 ０﹒２７５ 最低價 ０﹒２１０

成交股數 ２﹒８億股 成交金額 ６７５７﹒１９萬

１０天平均 ０﹒６６０ 歷史波幅％ ７７８﹒６４４

２０天平均 １﹒２０３ 加權平均價 ０﹒２４１

５０天平均 １﹒５６９ ＲＳＩ１４ １５﹒１０９

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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１９５７﹒７２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙景控股（０９９６８） ０﹒２６５ ＋２６﹒７９

恒地（０００１２） ２７﹒０５０ ＋１﹒１２

新地（０００１６） ９０﹒７５０ －０﹒３８

中海外（００６８８） ２０﹒４５０ －２﹒１５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０００ －０﹒９９

龍湖（００９６０） ２５﹒０５０ －１﹒３８

潤地（０１１０９） ３１﹒０００ －１﹒９０

碧桂園（０２００７） ２﹒７００ －０﹒７４

萬科企業（０２２０２） １４﹒３２０ －１﹒３８

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２４８ ＋２﹒０６

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（ｅｄ）

