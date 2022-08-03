  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00881 中升控股
即時 按盤價 跌40.400 -0.350 (-0.859%)
大手異動

03/08/2022 10:22

《異動股》中升控股（００８８１）跌近３％，報４２﹒２５元

　　《經濟通通訊社３日專訊》中升控股（００８８１）跌２﹒８７％，報４２﹒２５元，最低
價４１﹒９元，創５２周新低，最高價４３﹒５元；成交１２９﹒９９萬股，成交金額
５５６２﹒１３萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入５７２﹒５３萬元。現時最大
淨被動買入券商為大和資本市場香港，金額１６５﹒９６萬元，加權平均成交價４２﹒６２１元
；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額３１５萬元，加權平均成交價４２﹒７５２元。
以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅７﹒７５％。
　　現時，恒生指數報１９７７７，升８８點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６７４４，升
４２點或０﹒６４％；恒生科技指數報４２６４，升７０點或１﹒６７％；主板成交
３４５﹒８７億元。
　　上證綜合指數報３２０３，升１６點或０﹒５３％，成交１６６８﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１９８，升７８點或０﹒６５％，成交１１１８﹒９９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４２﹒２５０　變動　　　　　　－２﹒８７％
　　最高價　　　　　４３﹒５００　最低價　　　　　４１﹒９００
　　成交股數　　１２９﹒９９萬股　成交金額　　５５６２﹒１３萬
　　１０天平均　　　４６﹒１０５　歷史波幅％　　　２６﹒７２０
　　２０天平均　　　４９﹒６５８　加權平均價　　　４２﹒７８８
　　５０天平均　　　５３﹒４３６　ＲＳＩ１４　　　１６﹒０６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入５７２﹒５３萬元；暫連
跌４日，累計跌幅７﹒７５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中升控股（００８８１）　　４２﹒２５　　－２﹒８７
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒９０　　＋５﹒２９
　　力勁科技（００５５８）　　１４﹒１０　＋１１﹒５５
　　億和控股（００８３８）　　　１﹒９８　　＋０﹒５１
　　比亞迪（０１２１１）　　２９２﹒４０　　＋１﹒８８
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　６９﹒７０　　－０﹒１４
　　理想汽車（０２０１５）　１３５﹒１０　　＋１﹒５０
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒７７　　＋４﹒３０
　　長汽（０２３３３）　　　　１２﹒８８　　＋１﹒４２
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９２﹒７０　　＋０﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰03/08/2022 10:43  《異動股》中升控股（００８８１）跌近５％，報４１﹒４元

下一篇新聞︰02/08/2022 09:36  《異動股》中國宏橋等６家公司上午９：３５異動

其他大手異動
More

04/08/2022 13:01  《異動股》九置等２家公司下午１：００異動

27/07/2022 14:51  《大手成交》中升控股一手約３７２萬股交叉盤，涉資１﹒６９億元

27/07/2022 09:31  《異動股》華夏文化科技等４家公司上午９：３０異動

25/07/2022 09:56  《異動股》中升控股（００８８１）跌近５％，報４６﹒２５元

25/07/2022 09:33  《異動股》中升控股（００８８１）跌逾３％，報４７元

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金