《異動股》中升控股（００８８１）跌近３％，報４２﹒２５元

《經濟通通訊社３日專訊》中升控股（００８８１）跌２﹒８７％，報４２﹒２５元，最低
價４１﹒９元，創５２周新低，最高價４３﹒５元；成交１２９﹒９９萬股，成交金額
５５６２﹒１３萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入５７２﹒５３萬元。現時最大
淨被動買入券商為大和資本市場香港，金額１６５﹒９６萬元，加權平均成交價４２﹒６２１元
；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額３１５萬元，加權平均成交價４２﹒７５２元。
以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅７﹒７５％。
現時，恒生指數報１９７７７，升８８點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６７４４，升
４２點或０﹒６４％；恒生科技指數報４２６４，升７０點或１﹒６７％；主板成交
３４５﹒８７億元。
上證綜合指數報３２０３，升１６點或０﹒５３％，成交１６６８﹒９９億元人民幣。
深證成份指數報１２１９８，升７８點或０﹒６５％，成交１１１８﹒９９億元人民幣。
基本資料
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現價 ４２﹒２５０ 變動 －２﹒８７％
最高價 ４３﹒５００ 最低價 ４１﹒９００
成交股數 １２９﹒９９萬股 成交金額 ５５６２﹒１３萬
１０天平均 ４６﹒１０５ 歷史波幅％ ２６﹒７２０
２０天平均 ４９﹒６５８ 加權平均價 ４２﹒７８８
５０天平均 ５３﹒４３６ ＲＳＩ１４ １６﹒０６２
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入５７２﹒５３萬元；暫連
跌４日，累計跌幅７﹒７５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中升控股（００８８１） ４２﹒２５ －２﹒８７
吉利汽車（００１７５） １７﹒９０ ＋５﹒２９
力勁科技（００５５８） １４﹒１０ ＋１１﹒５５
億和控股（００８３８） １﹒９８ ＋０﹒５１
比亞迪（０１２１１） ２９２﹒４０ ＋１﹒８８
贛鋒鋰業（０１７７２） ６９﹒７０ －０﹒１４
理想汽車（０２０１５） １３５﹒１０ ＋１﹒５０
廣汽集團（０２２３８） ７﹒７７ ＋４﹒３０
長汽（０２３３３） １２﹒８８ ＋１﹒４２
小鵬汽車（０９８６８） ９２﹒７０ ＋０﹒２７
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（ｅｄ）
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