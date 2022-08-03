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01282 寶新金融
即時 按盤價 升0.039 +0.003 (+8.333%)
大手異動

03/08/2022 10:27

《異動股》寶新金融漲近１２％突破２０天線，報０﹒０３８元

　　《經濟通通訊社３日專訊》寶新金融（０１２８２）升１１﹒７６％，報０﹒０３８元，升
穿２０天線（０﹒０３７元），最高價０﹒０３８元，最低價０﹒０３４元；成交７﹒３９億股
，成交金額２６５７﹒３８萬元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入５９３﹒９３萬元
。現時最大淨被動買入券商為富昌證券，金額５９﹒９１萬元，加權平均成交價０﹒０３５元；
現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２１７﹒３２萬元，加權平均成交價
０﹒０３６元。
　　現時，恒生指數報１９７５１，升６２點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６７３２，升
３０點或０﹒４６％；恒生科技指數報４２５０，升５６點或１﹒３４％；主板成交
３６３﹒３７億元。
　　上證綜合指數報３２０２，升１５點或０﹒５％，成交１７５７﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１９９，升７９點或０﹒６５％，成交１１７２﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０３８　變動　　　　　＋１１﹒７６％
　　最高價　　　　０﹒０３８　最低價　　　　　　０﹒０３４
　　成交股數　　７﹒３９億股　成交金額　　２６５７﹒３８萬
　　１０天平均　　０﹒０３７　歷史波幅％　　　８７﹒７１０
　　２０天平均　　０﹒０３７　加權平均價　　　　０﹒０３６
　　５０天平均　　０﹒０４０　ＲＳＩ１４　　　４８﹒８６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入５９３﹒９３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寶新金融（０１２８２）　　０﹒０３８　＋１１﹒７６
　　長和（００００１）　　　５０﹒７５０　　－０﹒２０
　　太古Ａ（０００１９）　　４３﹒０００　　－０﹒４６
　　太古Ｂ（０００８７）　　　７﹒１４０　　＋０﹒７１
　　信德集團（００２４２）　　１﹒３８０　　－０﹒７２
　　中信股份（００２６７）　　８﹒２５０　　－０﹒２４
　　上實（００３６３）　　　１０﹒６８０　　－１﹒１１
　　大唐西市（００６２０）　　０﹒６３０　　　　無升跌
　　復星國際（００６５６）　　５﹒７００　　－０﹒１８
　　新創建（００６５９）　　　７﹒５９０　　＋０﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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