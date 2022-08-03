《異動股》寶新金融漲近１２％突破２０天線，報０﹒０３８元

《經濟通通訊社３日專訊》寶新金融（０１２８２）升１１﹒７６％，報０﹒０３８元，升
穿２０天線（０﹒０３７元），最高價０﹒０３８元，最低價０﹒０３４元；成交７﹒３９億股
，成交金額２６５７﹒３８萬元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入５９３﹒９３萬元
。現時最大淨被動買入券商為富昌證券，金額５９﹒９１萬元，加權平均成交價０﹒０３５元；
現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２１７﹒３２萬元，加權平均成交價
０﹒０３６元。
現時，恒生指數報１９７５１，升６２點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６７３２，升
３０點或０﹒４６％；恒生科技指數報４２５０，升５６點或１﹒３４％；主板成交
３６３﹒３７億元。
上證綜合指數報３２０２，升１５點或０﹒５％，成交１７５７﹒２４億元人民幣。
深證成份指數報１２１９９，升７９點或０﹒６５％，成交１１７２﹒８５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０３８ 變動 ＋１１﹒７６％
最高價 ０﹒０３８ 最低價 ０﹒０３４
成交股數 ７﹒３９億股 成交金額 ２６５７﹒３８萬
１０天平均 ０﹒０３７ 歷史波幅％ ８７﹒７１０
２０天平均 ０﹒０３７ 加權平均價 ０﹒０３６
５０天平均 ０﹒０４０ ＲＳＩ１４ ４８﹒８６４
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入５９３﹒９３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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寶新金融（０１２８２） ０﹒０３８ ＋１１﹒７６
長和（００００１） ５０﹒７５０ －０﹒２０
太古Ａ（０００１９） ４３﹒０００ －０﹒４６
太古Ｂ（０００８７） ７﹒１４０ ＋０﹒７１
信德集團（００２４２） １﹒３８０ －０﹒７２
中信股份（００２６７） ８﹒２５０ －０﹒２４
上實（００３６３） １０﹒６８０ －１﹒１１
大唐西市（００６２０） ０﹒６３０ 無升跌
復星國際（００６５６） ５﹒７００ －０﹒１８
新創建（００６５９） ７﹒５９０ ＋０﹒５３
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（ｅｄ）
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