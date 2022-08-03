《經濟通通訊社３日專訊》美團（０３６９０）於１０：２９ａｍ錄得１手２５萬股交叉盤
，每股造１７８﹒７元，較上日收市價高１﹒４２％，涉資４４６７﹒５萬元。
美團現價跌０﹒０６％，報１７６﹒１元；成交８２８﹒１８萬股，成交金額１４﹒７５億
元，主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒７億元。（ｒｗ）
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03/08/2022 10:30
《大手成交》美團一手２５萬股交叉盤，涉資４４６８萬元
《經濟通通訊社３日專訊》美團（０３６９０）於１０：２９ａｍ錄得１手２５萬股交叉盤
，每股造１７８﹒７元，較上日收市價高１﹒４２％，涉資４４６７﹒５萬元。
美團現價跌０﹒０６％，報１７６﹒１元；成交８２８﹒１８萬股，成交金額１４﹒７５億
元，主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒７億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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