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00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌298.000 -1.400 (-0.468%)
大手異動

03/08/2022 10:39

《大手成交》騰訊一手１５萬股交叉盤，涉資４５０２萬元

　　《經濟通通訊社３日專訊》騰訊（００７００）於１０：３８ａｍ錄得１手１５萬股交叉盤
，每股造３００﹒１元，較上日收市價高１﹒７３％，涉資４５０１﹒５萬元。
　　騰訊現價升１﹒８３％，報３００﹒４元；成交１２９３﹒４９萬股，成交金額３９﹒１億
元，主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入５﹒２９億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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