《經濟通通訊社３日專訊》騰訊（００７００）於１０：３８ａｍ錄得１手１５萬股交叉盤
，每股造３００﹒１元，較上日收市價高１﹒７３％，涉資４５０１﹒５萬元。
騰訊現價升１﹒８３％，報３００﹒４元；成交１２９３﹒４９萬股，成交金額３９﹒１億
元，主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入５﹒２９億元。（ｒｗ）
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03/08/2022 10:39
《大手成交》騰訊一手１５萬股交叉盤，涉資４５０２萬元
《經濟通通訊社３日專訊》騰訊（００７００）於１０：３８ａｍ錄得１手１５萬股交叉盤
，每股造３００﹒１元，較上日收市價高１﹒７３％，涉資４５０１﹒５萬元。
騰訊現價升１﹒８３％，報３００﹒４元；成交１２９３﹒４９萬股，成交金額３９﹒１億
元，主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入５﹒２９億元。（ｒｗ）
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|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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