  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00881 中升控股
即時 按盤價 跌40.400 -0.350 (-0.859%)
大手異動

03/08/2022 10:43

《異動股》中升控股（００８８１）跌近５％，報４１﹒４元

　　《經濟通通訊社３日專訊》中升控股（００８８１）跌４﹒８３％，報４１﹒４元，最低價
４１﹒３元，創５２周新低，最高價４３﹒５元；成交２３４﹒３９萬股，成交金額
９９４９﹒２萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１３６６﹒５８萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３７６﹒３１萬元，加權平均成交價４２﹒２６８元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５７９﹒２２萬元，加權平均成交價４２﹒４０２
元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒６１％。
　　現時，恒生指數報１９７５４，升６５點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６７３４，升
３２點或０﹒４８％；恒生科技指數報４２５１，升５７點或１﹒３７％；主板成交
４１０﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３１９６，升１０點或０﹒３３％，成交２００３﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１６２，升４２點或０﹒３５％，成交１３１９﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４１﹒４００　變動　　　　　－４﹒８３％
　　最高價　　　　　４３﹒５００　最低價　　　　４１﹒３００
　　成交股數　　２３４﹒３９萬股　成交金額　　９９４９﹒２萬
　　１０天平均　　　４６﹒０２０　歷史波幅％　　２６﹒７２０
　　２０天平均　　　４９﹒６１５　加權平均價　　４２﹒４４７
　　５０天平均　　　５３﹒４１９　ＲＳＩ１４　　１４﹒９８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１３６６﹒５８萬元；暫
連跌４日，累計跌幅９﹒６１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中升控股（００８８１）　　４１﹒４０　－４﹒８３
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒９４　＋５﹒５３
　　力勁科技（００５５８）　　１３﹒８０　＋９﹒１８
　　億和控股（００８３８）　　　１﹒９６　－０﹒５１
　　比亞迪（０１２１１）　　２９１﹒００　＋１﹒３９
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７０﹒１０　＋０﹒４３
　　理想汽車（０２０１５）　１３３﹒９０　＋０﹒６０
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒６８　＋３﹒０９
　　長汽（０２３３３）　　　　１２﹒８２　＋０﹒９４
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９０﹒８０　－１﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰04/08/2022 13:01  《異動股》九置等２家公司下午１：００異動

下一篇新聞︰03/08/2022 10:22  《異動股》中升控股（００８８１）跌近３％，報４２﹒２５元

其他大手異動
More

02/08/2022 09:36  《異動股》中國宏橋等６家公司上午９：３５異動

27/07/2022 14:51  《大手成交》中升控股一手約３７２萬股交叉盤，涉資１﹒６９億元

27/07/2022 09:31  《異動股》華夏文化科技等４家公司上午９：３０異動

25/07/2022 09:56  《異動股》中升控股（００８８１）跌近５％，報４６﹒２５元

25/07/2022 09:33  《異動股》中升控股（００８８１）跌逾３％，報４７元

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金