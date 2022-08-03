《異動股》中升控股（００８８１）跌近５％，報４１﹒４元

《經濟通通訊社３日專訊》中升控股（００８８１）跌４﹒８３％，報４１﹒４元，最低價
４１﹒３元，創５２周新低，最高價４３﹒５元；成交２３４﹒３９萬股，成交金額
９９４９﹒２萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１３６６﹒５８萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３７６﹒３１萬元，加權平均成交價４２﹒２６８元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５７９﹒２２萬元，加權平均成交價４２﹒４０２
元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒６１％。
現時，恒生指數報１９７５４，升６５點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６７３４，升
３２點或０﹒４８％；恒生科技指數報４２５１，升５７點或１﹒３７％；主板成交
４１０﹒４９億元。
上證綜合指數報３１９６，升１０點或０﹒３３％，成交２００３﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１２１６２，升４２點或０﹒３５％，成交１３１９﹒４８億元人民幣。
基本資料
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現價 ４１﹒４００ 變動 －４﹒８３％
最高價 ４３﹒５００ 最低價 ４１﹒３００
成交股數 ２３４﹒３９萬股 成交金額 ９９４９﹒２萬
１０天平均 ４６﹒０２０ 歷史波幅％ ２６﹒７２０
２０天平均 ４９﹒６１５ 加權平均價 ４２﹒４４７
５０天平均 ５３﹒４１９ ＲＳＩ１４ １４﹒９８７
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１３６６﹒５８萬元；暫
連跌４日，累計跌幅９﹒６１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中升控股（００８８１） ４１﹒４０ －４﹒８３
吉利汽車（００１７５） １７﹒９４ ＋５﹒５３
力勁科技（００５５８） １３﹒８０ ＋９﹒１８
億和控股（００８３８） １﹒９６ －０﹒５１
比亞迪（０１２１１） ２９１﹒００ ＋１﹒３９
贛鋒鋰業（０１７７２） ７０﹒１０ ＋０﹒４３
理想汽車（０２０１５） １３３﹒９０ ＋０﹒６０
廣汽集團（０２２３８） ７﹒６８ ＋３﹒０９
長汽（０２３３３） １２﹒８２ ＋０﹒９４
小鵬汽車（０９８６８） ９０﹒８０ －１﹒７８
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（ｅｄ）
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