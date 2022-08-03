《異動股》中航科工漲逾１０％突破１００天線，報４﹒４４元

《經濟通通訊社３日專訊》中航科工（０２３５７）升１０﹒４５％，報４﹒４４元，升穿

１００天線（４﹒１９元），最高價４﹒４４元，最低價４﹒０２元；成交３０５８﹒９５萬股

，成交金額１﹒３１億元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入５１８６﹒７萬元。現時

最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額６６７﹒１５萬元，加權平均成交價４﹒２８８元；

現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１４６２﹒８２萬元，加權平均成交價

４﹒２８６元。

現時，恒生指數報１９７５１，升６２點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６７３３，升

３１點或０﹒４７％；恒生科技指數報４２５１，升５７點或１﹒３７％；主板成交

４１９﹒９５億元。

上證綜合指數報３１９３，升７點或０﹒２３％，成交２０７４﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２１４７，升２７點或０﹒２２％，成交１３６０﹒４３億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒４４０ 變動 ＋１０﹒４５％

最高價 ４﹒４４０ 最低價 ４﹒０２０

成交股數 ３０５８﹒９５萬股 成交金額 １﹒３１億

１０天平均 ４﹒２１９ 歷史波幅％ ３２﹒１３０

２０天平均 ４﹒２９６ 加權平均價 ４﹒２９１

５０天平均 ４﹒３１０ ＲＳＩ１４ ５６﹒８６５

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入５１８６﹒７萬元



（ｅｄ）

