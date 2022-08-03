《經濟通通訊社３日專訊》小鵬汽車（０９８６８）於１０：４９ａｍ錄得１手７５萬股交
叉盤，每股造９０﹒５元，較上日收市價低２﹒１１％，涉資６７８７﹒５萬元。
小鵬汽車現價跌１﹒６２％，報９０﹒９５元；成交５１５﹒７７萬股，成交金額４﹒７５
億元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出６３４﹒１萬元。（ｒｗ）
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03/08/2022 10:50
《大手成交》小鵬汽車一手７５萬股交叉盤，涉資６７８８萬元
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叉盤，每股造９０﹒５元，較上日收市價低２﹒１１％，涉資６７８７﹒５萬元。
小鵬汽車現價跌１﹒６２％，報９０﹒９５元；成交５１５﹒７７萬股，成交金額４﹒７５
億元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出６３４﹒１萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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