《大手成交》小鵬汽車一手７５萬股交叉盤，涉資６７８８萬元

《經濟通通訊社３日專訊》小鵬汽車（０９８６８）於１０：４９ａｍ錄得１手７５萬股交

叉盤，每股造９０﹒５元，較上日收市價低２﹒１１％，涉資６７８７﹒５萬元。

小鵬汽車現價跌１﹒６２％，報９０﹒９５元；成交５１５﹒７７萬股，成交金額４﹒７５

億元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出６３４﹒１萬元。（ｒｗ）

