《異動股》世茂服務（８７３）跌近５％創新低，報２﹒２５元

《經濟通通訊社３日專訊》世茂服務（００８７３）跌４﹒６６％，報２﹒２５元，最低價
２﹒２５元，創上市新低，最高價２﹒４元；成交４９０﹒１萬股，成交金額１１３２﹒３８萬
元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出６６１﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國投資信息，金額２９０﹒０１萬元，加權平均成交價２﹒３０９元；現時最大淨被動賣出券
商為巴克萊亞洲，金額７１﹒４１萬元，加權平均成交價２﹒３０２元。以現價計，該股暫連跌
４日，累計跌幅１６﹒６７％。
現時，恒生指數報１９７０６，升１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６７１４，升
１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４２３５，升４１點或０﹒９９％；主板成交
４３１﹒２４億元。
上證綜合指數報３１８６，升不足１點，成交２１４０﹒１２億元人民幣。
深證成份指數報１２１１０，跌９點或０﹒０８％，成交１３９９﹒９４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒２５０ 變動 －４﹒６６％
最高價 ２﹒４００ 最低價 ２﹒２５０
成交股數 ４９０﹒１萬股 成交金額 １１３２﹒３８萬
１０天平均 ２﹒６０８ 歷史波幅％ ５９﹒０４２
２０天平均 ２﹒７３７ 加權平均價 ２﹒３１０
５０天平均 ３﹒５９７ ＲＳＩ１４ １８﹒２５１
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出６６１﹒７５萬元；暫連跌
４日，累計跌幅１６﹒６７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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世茂服務（００８７３） ２﹒２５ －４﹒６６
華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒００ －５﹒４４
融創服務（０１５１６） ２﹒９９ －０﹒９９
旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒７２ －５﹒６０
中海物業（０２６６９） ７﹒６０ －４﹒１６
綠城服務（０２８６９） ６﹒８０ 無升跌
雅生活（０３３１９） ８﹒００ －３﹒６１
保利物業（０６０４９） ４２﹒１０ －３﹒４４
碧桂園服務（０６０９８） １３﹒７４ －５﹒６３
金科服務（０９６６６） ９﹒７１ －４﹒８０
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（ｅｄ）
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