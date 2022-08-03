《異動股》中海外跌逾３％失守２５０天線，報２０﹒２５元

《經濟通通訊社３日專訊》中海外（００６８８）跌３﹒１１％，報２０﹒２５元，跌穿

２５０天線（２０﹒３０５元），最低價２０﹒２元，創１個月新低，最高價２１﹒０５元；成

交６７５﹒０２萬股，成交金額１﹒３９億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出

１４０８﹒６３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額６７４﹒８６萬元，加權

平均成交價２０﹒５２１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１１０４﹒２９萬元

，加權平均成交價２０﹒６１３元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒７８％。

現時，恒生指數報１９６９４，升５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６７０８，升６

點或０﹒１％；恒生科技指數報４２３１，升３６點或０﹒８８％；主板成交４３６﹒７３億元

。

上證綜合指數報３１８３，跌２點或０﹒０７％，成交２１７３﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２１００，跌１９點或０﹒１６％，成交１４１９﹒２５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２０﹒２５０ 變動 －３﹒１１％

最高價 ２１﹒０５０ 最低價 ２０﹒２００

成交股數 ６７５﹒０２萬股 成交金額 １﹒３９億

１０天平均 ２１﹒５９０ 歷史波幅％ ３６﹒４０２

２０天平均 ２２﹒５００ 加權平均價 ２０﹒５７１

５０天平均 ２２﹒５８７ ＲＳＩ１４ ３３﹒４３８

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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出

１４０８﹒６３萬元；暫連跌４日，累計跌幅８﹒７８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海外（００６８８） ２０﹒２５ －３﹒１１

越地（００１２３） ９﹒２４ －３﹒１４

旭輝控股集團（００８８４） １﹒９６ －２﹒９７

龍湖（００９６０） ２４﹒８０ －２﹒３６

新城發展（０１０３０） ２﹒４７ －３﹒５２

潤地（０１１０９） ３０﹒８０ －２﹒５３

碧桂園（０２００７） ２﹒６５ －２﹒５７

萬科企業（０２２０２） １４﹒１８ －２﹒３４

綠城（０３９００） １４﹒８４ －２﹒５０

鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０１ ＋５﹒７９

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（ｅｄ）

