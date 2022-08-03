《異動股》中海外跌逾３％失守２５０天線，報２０﹒２５元

《經濟通通訊社３日專訊》中海外（００６８８）跌３﹒１１％，報２０﹒２５元，跌穿
２５０天線（２０﹒３０５元），最低價２０﹒２元，創１個月新低，最高價２１﹒０５元；成
交６７５﹒０２萬股，成交金額１﹒３９億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出
１４０８﹒６３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額６７４﹒８６萬元，加權
平均成交價２０﹒５２１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１１０４﹒２９萬元
，加權平均成交價２０﹒６１３元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒７８％。
現時，恒生指數報１９６９４，升５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６７０８，升６
點或０﹒１％；恒生科技指數報４２３１，升３６點或０﹒８８％；主板成交４３６﹒７３億元
。
上證綜合指數報３１８３，跌２點或０﹒０７％，成交２１７３﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１２１００，跌１９點或０﹒１６％，成交１４１９﹒２５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２０﹒２５０ 變動 －３﹒１１％
最高價 ２１﹒０５０ 最低價 ２０﹒２００
成交股數 ６７５﹒０２萬股 成交金額 １﹒３９億
１０天平均 ２１﹒５９０ 歷史波幅％ ３６﹒４０２
２０天平均 ２２﹒５００ 加權平均價 ２０﹒５７１
５０天平均 ２２﹒５８７ ＲＳＩ１４ ３３﹒４３８
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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出
１４０８﹒６３萬元；暫連跌４日，累計跌幅８﹒７８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海外（００６８８） ２０﹒２５ －３﹒１１
越地（００１２３） ９﹒２４ －３﹒１４
旭輝控股集團（００８８４） １﹒９６ －２﹒９７
龍湖（００９６０） ２４﹒８０ －２﹒３６
新城發展（０１０３０） ２﹒４７ －３﹒５２
潤地（０１１０９） ３０﹒８０ －２﹒５３
碧桂園（０２００７） ２﹒６５ －２﹒５７
萬科企業（０２２０２） １４﹒１８ －２﹒３４
綠城（０３９００） １４﹒８４ －２﹒５０
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０１ ＋５﹒７９
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（ｅｄ）
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