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01280 奇點國際
即時 按盤價 升0.580 +0.020 (+3.571%)
大手異動

03/08/2022 11:17

《異動股》奇點國際升近３０％突破１０天線，報０﹒６３元

　　《經濟通通訊社３日專訊》奇點國際（０１２８０）升２９﹒９％，報０﹒６３元，升穿
１０天線（０﹒５９６元），最高價０﹒９６元，創１個月新高，最低價０﹒４８５元；成交
２﹒８萬股，成交金額１﹒５６萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒５６萬元
。現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額７８２０元，加權平均成交價０﹒４８９元。
　　現時，恒生指數報１９７４３，升５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６７２９，升
２７點或０﹒４％；恒生科技指數報４２４８，升５４點或１﹒３１％；主板成交４８３﹒９７
億元。
　　上證綜合指數報３１９１，升５點或０﹒１８％，成交２４２９﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１２６，升６點或０﹒０５％，成交１５７３﹒６８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒６３０　變動　　　　＋２９﹒９０％
　　最高價　　　０﹒９６０　最低價　　　　　０﹒４８５
　　成交股數　　２﹒８萬股　成交金額　　　　１﹒５６萬
　　１０天平均　０﹒５９６　歷史波幅％　　６９﹒７５７
　　２０天平均　０﹒６３９　加權平均價　　　０﹒５５９
　　５０天平均　０﹒６４０　ＲＳＩ１４　　５１﹒３２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒５６
萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　奇點國際（０１２８０）　　　　０﹒６３０　＋２９﹒９０
　　中國海外諾信（００４６４）　　０﹒４４５　＋１１﹒２５
　　創科實業（００６６９）　　　８７﹒９００　　＋０﹒５１
　　海信家電（００９２１）　　　　８﹒９３０　　－１﹒１１
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　８﹒２１０　　－５﹒３１
　　ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）　　５﹒０７０　　－０﹒５９
　　友和集團（０２３４７）　　　　１﹒７００　　＋１﹒１９
　　海爾智家（０６６９０）　　　２４﹒３００　　＋１﹒２５
　　思摩爾（０６９６９）　　　　１７﹒３００　　－１﹒０３
　　濠亮環球（０８１１８）　　　　０﹒４４５　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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