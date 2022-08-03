《異動股》奇點國際升近３０％突破１０天線，報０﹒６３元

《經濟通通訊社３日專訊》奇點國際（０１２８０）升２９﹒９％，報０﹒６３元，升穿
１０天線（０﹒５９６元），最高價０﹒９６元，創１個月新高，最低價０﹒４８５元；成交
２﹒８萬股，成交金額１﹒５６萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒５６萬元
。現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額７８２０元，加權平均成交價０﹒４８９元。
現時，恒生指數報１９７４３，升５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６７２９，升
２７點或０﹒４％；恒生科技指數報４２４８，升５４點或１﹒３１％；主板成交４８３﹒９７
億元。
上證綜合指數報３１９１，升５點或０﹒１８％，成交２４２９﹒０６億元人民幣。
深證成份指數報１２１２６，升６點或０﹒０５％，成交１５７３﹒６８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６３０ 變動 ＋２９﹒９０％
最高價 ０﹒９６０ 最低價 ０﹒４８５
成交股數 ２﹒８萬股 成交金額 １﹒５６萬
１０天平均 ０﹒５９６ 歷史波幅％ ６９﹒７５７
２０天平均 ０﹒６３９ 加權平均價 ０﹒５５９
５０天平均 ０﹒６４０ ＲＳＩ１４ ５１﹒３２９
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股份狀態：升穿１０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒５６
萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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奇點國際（０１２８０） ０﹒６３０ ＋２９﹒９０
中國海外諾信（００４６４） ０﹒４４５ ＋１１﹒２５
創科實業（００６６９） ８７﹒９００ ＋０﹒５１
海信家電（００９２１） ８﹒９３０ －１﹒１１
ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒２１０ －５﹒３１
ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ５﹒０７０ －０﹒５９
友和集團（０２３４７） １﹒７００ ＋１﹒１９
海爾智家（０６６９０） ２４﹒３００ ＋１﹒２５
思摩爾（０６９６９） １７﹒３００ －１﹒０３
濠亮環球（０８１１８） ０﹒４４５ 無升跌
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（ｅｄ）
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